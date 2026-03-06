La receta de pastel de papas "nivel Dios" de Paulina Cocina: la más rica de todas El paso a paso viral de una preparación clásica con carne y puré que se convirtió en una de las favoritas del recetario argentino. Por + Seguir en







Receta fácil y económica para cualquier ocasión.

Paulina Cocina compartió su versión del tradicional pastel de papas y generó alto impacto en redes sociales.

La preparación combina ingredientes básicos y un procedimiento accesible para una comida familiar.

El plato, de raíz europea, se consolidó como un clásico dentro de la gastronomía argentina.

El secreto está en el equilibrio entre un relleno sabroso y un puré cremoso con superficie gratinada. El pastel de papas ocupa un lugar central dentro del menú hogareño argentino. Su presencia frecuente en la mesa responde a una combinación de factores: productos accesibles, preparación sencilla y un resultado contundente en sabor. En ese contexto, Paulina Cocina, una de las creadoras de contenido gastronómico más reconocidas del país, difundió su versión del plato y logró una fuerte repercusión.

La propuesta fue presentada como su pastel de papas “nivel Dios”, una expresión que sintetiza la potencia y el carácter reconfortante de la preparación. La clave del éxito radica en respetar la estructura tradicional, base de puré, relleno de carne y cobertura final, pero cuidando cada detalle del proceso. El equilibrio entre condimentos, textura y cocción define el resultado final.

Cómo es la receta del pastel de papas de Paulina Cocina Ingredientes 1 kg de papas

500 g de carne picada de ternera

1 cebolla

1/2 pimiento morrón

2 dientes de ajo

1 pastilla de caldo

Ajo en polvo

Pimentón

25 g de manteca

1 chorrito de leche

Nuez moscada

Aceite

Sal

Preparación Cortar las papas en cubos y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas. Picar cebolla, ajo y morrón en trozos pequeños. Calentar aceite en una sartén u olla y rehogar los vegetales hasta que la cebolla se vuelva transparente. Incorporar la carne picada y cocinarla mientras se desmenuza con una cuchara. Condimentar con sal, pimienta, la pastilla de caldo, ajo en polvo y pimentón; continuar la cocción durante aproximadamente 15 minutos. Escurrir las papas y preparar un puré en caliente con manteca y leche; ajustar con sal, pimienta y nuez moscada. Disponer en una fuente para horno una capa de puré, sumar el relleno de carne apenas tibio y cubrir con otra capa de puré. Para emparejar la superficie, humedecer la cuchara con agua fría. Llevar a horno fuerte o al gratinador durante 15 a 20 minutos, hasta que la parte superior esté dorada y crocante. De manera opcional, el relleno puede enriquecerse con huevo duro picado, aceitunas verdes o pasas de uva, variantes que aportan matices y profundizan el perfil tradicional del plato.