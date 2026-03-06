6 de marzo de 2026 Inicio
La receta de pastel de papas "nivel Dios" de Paulina Cocina: la más rica de todas

El paso a paso viral de una preparación clásica con carne y puré que se convirtió en una de las favoritas del recetario argentino.

Receta fácil y económica para cualquier ocasión.

  • Paulina Cocina compartió su versión del tradicional pastel de papas y generó alto impacto en redes sociales.

  • La preparación combina ingredientes básicos y un procedimiento accesible para una comida familiar.

  • El plato, de raíz europea, se consolidó como un clásico dentro de la gastronomía argentina.

  • El secreto está en el equilibrio entre un relleno sabroso y un puré cremoso con superficie gratinada.

El pastel de papas ocupa un lugar central dentro del menú hogareño argentino. Su presencia frecuente en la mesa responde a una combinación de factores: productos accesibles, preparación sencilla y un resultado contundente en sabor. En ese contexto, Paulina Cocina, una de las creadoras de contenido gastronómico más reconocidas del país, difundió su versión del plato y logró una fuerte repercusión.

La propuesta fue presentada como su pastel de papas “nivel Dios”, una expresión que sintetiza la potencia y el carácter reconfortante de la preparación. La clave del éxito radica en respetar la estructura tradicional, base de puré, relleno de carne y cobertura final, pero cuidando cada detalle del proceso. El equilibrio entre condimentos, textura y cocción define el resultado final.

Esta propuesta de gastronomía combina técnica básica y tiempos precisos de cocción para optimizar sabor, textura y valor nutricional en una preparación práctica.

Cómo es la receta del pastel de papas de Paulina Cocina

Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 500 g de carne picada de ternera
  • 1 cebolla
  • 1/2 pimiento morrón
  • 2 dientes de ajo
  • 1 pastilla de caldo
  • Ajo en polvo
  • Pimentón
  • 25 g de manteca
  • 1 chorrito de leche
  • Nuez moscada
  • Aceite
  • Sal
  • Pimienta
Preparación

  1. Cortar las papas en cubos y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas.
  2. Picar cebolla, ajo y morrón en trozos pequeños.
  3. Calentar aceite en una sartén u olla y rehogar los vegetales hasta que la cebolla se vuelva transparente.
  4. Incorporar la carne picada y cocinarla mientras se desmenuza con una cuchara.
  5. Condimentar con sal, pimienta, la pastilla de caldo, ajo en polvo y pimentón; continuar la cocción durante aproximadamente 15 minutos.
  6. Escurrir las papas y preparar un puré en caliente con manteca y leche; ajustar con sal, pimienta y nuez moscada.
  7. Disponer en una fuente para horno una capa de puré, sumar el relleno de carne apenas tibio y cubrir con otra capa de puré. Para emparejar la superficie, humedecer la cuchara con agua fría.
  8. Llevar a horno fuerte o al gratinador durante 15 a 20 minutos, hasta que la parte superior esté dorada y crocante.

De manera opcional, el relleno puede enriquecerse con huevo duro picado, aceitunas verdes o pasas de uva, variantes que aportan matices y profundizan el perfil tradicional del plato.

