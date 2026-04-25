El proceso de hervir vegetales tiene más detalles de los que parecen a simple vista, y un consejo puntual puede marcar una gran diferencia en el resultado final. Una recomendación difundida por Paulina Cocina aporta una forma más fácil de mejorar textura, sabor y valor nutricional en cada preparación.

En la cocina diaria, es habitual colocar todos los ingredientes en la olla sin distinguir su origen , pero ese hábito puede alterar tanto el gusto como el aspecto de los alimentos. Entender cómo reaccionan los vegetales al calor permite optimizar su cocción y lograr platos más atractivos.

Esta lógica, basada en una regla fácil de aplicar, puede ser una herramienta práctica para quienes buscan buenos resultados sin necesidad de técnicas complejas ni pasos de más.

Los secretos de Paulina Cocina para hervir verduras

La recomendación principal distingue entre dos tipos de vegetales según su crecimiento. Para Paulina Cocina, los que se desarrollan por encima de la tierra deben incorporarse directamente en agua ya en ebullición. De esta manera, conservan mejor su color, su sabor y sus nutrientes, evitando que se deterioren durante una cocción prolongada desde frío.

En cambio, los que crecen por debajo de la tierra requieren un procedimiento diferente. En estos casos, lo indicado es comenzar la cocción con agua fría, permitiendo que el calor aumente de forma progresiva. Este método favorece una cocción uniforme desde el interior hacia el exterior.

brócoli Cómo congelar el brócoli. Pixabay

Según explica la creadora de contenido, esta regla es fácil de memorizar: “Arriba de la tierra, agua hirviendo. Abajo de la tierra agua fría”. La clave está en aplicar esta lógica cada vez que se hierven vegetales para obtener mejores resultados sin complicarse.

El enfoque no solo hace más fácil el proceso en la cocina, sino que también evita errores comunes que afectan la calidad final de los platos, convirtiéndose en un recurso útil para el día a día.