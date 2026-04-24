El restaurante de Palermo que convierte la cocina casera en un plan para todo el día

Desde 2023, Merienda propone una carta que recorre desayunos, almuerzos, tardeo y cenas con preparaciones artesanales y recetas de raíz argentina frente a la plazoleta William Morris.

Sobre la calle Uriarte, en una esquina vidriada de Palermo, Merienda cuenta con una propuesta que gira en torno a la elaboración diaria. El espacio pone en primer plano el trabajo artesanal: desde la pastelería hasta los platos salados, todo se produce en el lugar y acompaña el ritmo del día con una oferta que cambia según el horario.

Desde la mañana, la carta se apoya en clásicos de la cultura local. Hay medialunas y croissants de masa madre, pancakes, tostadas con palta, yogur con granola casera y una selección de dulces que incluye Titas, merengadas, alfajores y tortas del día, como Chajá o vasca. El café de especialidad y los blends de té acompañan una propuesta pensada para empezar el día o hacer una pausa a media mañana.

Al mediodía, el foco pasa al menú ejecutivo, disponible de lunes a viernes, con formatos de dos o tres pasos que incluyen bebida. Las entradas —como buñuelos de espinaca, croquetas de jamón crudo o tortilla— abren paso a principales como milanesa de lomo, pechuga rellena, pastas artesanales o bowls tibios. La estructura permite un almuerzo completo en tiempos acotados, sin resignar variedad ni calidad.

Por la tarde, la dinámica se relaja con el menú de “tardecitas”, orientado a compartir. Mini tortillas, croquetas y bruschettas salen junto a cocktails, vino o cerveza, en una propuesta que combina cocina y barra en un formato más informal. El uso de panes de masa madre y preparaciones hechas en el momento sostiene la identidad del lugar también en este tramo del día.

A la noche, Merienda extiende su propuesta con menús de dos y tres pasos que incluyen entrada, principal y opción de postre. La carta retoma platos de impronta argentina y los integra en un recorrido completo, disponible tanto en el salón como en las mesas de la vereda. El cierre suma opciones dulces tradicionales como flan mixto o panqueques con dulce de leche.

La oferta se completa con una selección de bebidas que incluye café, té, limonadas, vinos, cervezas y cocktails, pensada para acompañar cada momento del día con la misma lógica: producto, elaboración propia y una cocina que mantiene continuidad desde la mañana hasta la noche.

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Dónde queda Merienda

El local se ubica en Uriarte 2106, en el barrio de Palermo, frente a la plazoleta William Morris.