El restaurante de Palermo que convierte la cocina casera en un plan para todo el día

Sobre la calle Uriarte, en una esquina vidriada de Palermo, Merienda cuenta con una propuesta que gira en torno a la elaboración diaria. El espacio pone en primer plano el trabajo artesanal: desde la pastelería hasta los platos salados, todo se produce en el lugar y acompaña el ritmo del día con una oferta que cambia según el horario.
Qué se puede pedir en Merienda
Desde la mañana, la carta se apoya en clásicos de la cultura local. Hay medialunas y croissants de masa madre, pancakes, tostadas con palta, yogur con granola casera y una selección de dulces que incluye Titas, merengadas, alfajores y tortas del día, como Chajá o vasca. El café de especialidad y los blends de té acompañan una propuesta pensada para empezar el día o hacer una pausa a media mañana.
Al mediodía, el foco pasa al menú ejecutivo, disponible de lunes a viernes, con formatos de dos o tres pasos que incluyen bebida. Las entradas —como buñuelos de espinaca, croquetas de jamón crudo o tortilla— abren paso a principales como milanesa de lomo, pechuga rellena, pastas artesanales o bowls tibios. La estructura permite un almuerzo completo en tiempos acotados, sin resignar variedad ni calidad.
Por la tarde, la dinámica se relaja con el menú de “tardecitas”, orientado a compartir. Mini tortillas, croquetas y bruschettas salen junto a cocktails, vino o cerveza, en una propuesta que combina cocina y barra en un formato más informal. El uso de panes de masa madre y preparaciones hechas en el momento sostiene la identidad del lugar también en este tramo del día.
A la noche, Merienda extiende su propuesta con menús de dos y tres pasos que incluyen entrada, principal y opción de postre. La carta retoma platos de impronta argentina y los integra en un recorrido completo, disponible tanto en el salón como en las mesas de la vereda. El cierre suma opciones dulces tradicionales como flan mixto o panqueques con dulce de leche.
La oferta se completa con una selección de bebidas que incluye café, té, limonadas, vinos, cervezas y cocktails, pensada para acompañar cada momento del día con la misma lógica: producto, elaboración propia y una cocina que mantiene continuidad desde la mañana hasta la noche.
Dónde queda Merienda
El local se ubica en Uriarte 2106, en el barrio de Palermo, frente a la plazoleta William Morris.