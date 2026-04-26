Así es la mejor receta de empanadas de carne de Paulina Cocina: te lo explica en 5 pasos

Un clásico argentino con pasos simples y consejos prácticos para lograr un relleno jugoso y sabroso.

La receta original fue publicada en formato escrito en el sitio oficial de Paulina Cocina.

Las empanadas de carne de Paulina Cocina se preparan con una base clásica que combina carne picada, verduras salteadas y condimentos , siguiendo un proceso sencillo dividido en cinco pasos clave. Esta metodología permite lograr un equilibrio entre sabor y practicidad en cada etapa.

Una receta de empanadas de carne fue publicada en la web oficial de Paulina Cocina.

La receta fue publicada originalmente el 20 de mayo de 2018 en su sitio web, donde se convirtió en una de las más consultadas por quienes buscan una versión casera de este plato típico argentino. Con el paso del tiempo, se mantuvo vigente como una referencia dentro de la cocina cotidiana.

A diferencia de otros contenidos de la creadora, esta preparación no tiene video explicativo, pero sí un desarrollo detallado que permite replicarla sin dificultad en casa . Esto la convierte en una opción ideal para quienes prefieren seguir instrucciones escritas paso a paso.

La propuesta se basa en una receta tradicional que sirve como punto de partida. A partir de allí, se pueden sumar ingredientes según preferencias personales, como huevo duro, papas o pasas de uva.

Ingredientes

Para preparar 12 empanadas se necesitan:

12 tapas para empanadas

500 gramos de carne picada

2 cebollas

2 dientes de ajo

1/2 pimiento morrón rojo

1 tomate

2 cucharadas de puré de tomate

Un puñado de aceitunas

Pimentón, comino, sal y pimienta

Preparación

El primer paso consiste en saltear cebolla y morrón en aceite caliente hasta que estén transparentes. Luego se incorpora el ajo y se condimenta. A continuación, se suma la carne picada con el fuego alto para sellarla correctamente. Una vez cocida, se agregan el tomate fresco y el puré, junto con los condimentos.

Empanadas Paulina 1 Las empanadas pueden freezarse antes de hornear para conservarlas.

La mezcla debe cocinarse durante aproximadamente 30 minutos, con la olla semi tapada y revolviendo de manera ocasional. Cuando el relleno se enfría, se incorporan las aceitunas y, si se desea, otros ingredientes adicionales. Finalmente, se arman las empanadas, se realiza el repulgue y se llevan a horno fuerte hasta que estén doradas.