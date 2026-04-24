La receta de tarta de atún de Paulina Cocina fue difundida en redes sociales con un paso a paso claro pensado para una preparación fácil y accesible.

El plato combina ingredientes habituales como pescado en lata, verduras y masa para lograr una opción práctica para resolver almuerzos o cenas.

El procedimiento incluye un truco específico con papa rallada que modifica la textura del relleno, aportando mayor humedad y volumen.