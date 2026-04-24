24 de abril de 2026 Inicio
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Así es la receta perfecta de tarta de atún de Paulina Cocina: muy fácil de hacer y rica

La propuesta difundida en redes presenta un plato práctico con ingredientes accesibles y un procedimiento detallado para distintas comidas.

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Preparación casera con ingredientes simples y proceso detallado.

Preparación casera con ingredientes simples y proceso detallado.

  • La receta de tarta de atún de Paulina Cocina fue difundida en redes sociales con un paso a paso claro pensado para una preparación fácil y accesible.

  • El plato combina ingredientes habituales como pescado en lata, verduras y masa para lograr una opción práctica para resolver almuerzos o cenas.

  • El procedimiento incluye un truco específico con papa rallada que modifica la textura del relleno, aportando mayor humedad y volumen.

  • La preparación contempla desde el sofrito inicial hasta el horneado final, con un resultado que puede consumirse tanto caliente como frío.

Atún
Este tipo de elaboraciones refleja rasgos de la gastronomía casera con técnicas básicas y resultados consistentes.

Este tipo de elaboraciones refleja rasgos de la gastronomía casera con técnicas básicas y resultados consistentes.

Una propuesta que gira en torno a la elaboración diaria. 
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Cómo hacer la tarta de atún de Paulina Cocina

La preparación difundida incluye una lista de ingredientes accesibles y un paso a paso claro que organiza el proceso desde el sofrito inicial hasta el horneado final.

Preparación

  1. Picar la cebolla, el morrón y el ajo, y rehogarlos en una sartén con aceite de oliva y una pizca de sal hasta que la cebolla esté transparente.
  2. Incorporar el tomate fresco picado y cocinar hasta que la preparación tome un color más oscuro.
  3. Agregar el tomate triturado y sumar el truco clave: incorporar la papa rallada fina junto con el atún para lograr mayor humedad y volumen.
  4. Condimentar con pimienta, orégano y pimentón; añadir aceitunas picadas en caso de utilizarlas.
  5. Batir los huevos, reservando una pequeña cantidad para el final, e integrar de a poco con la mezcla de atún y verduras.
  6. Colocar una tapa de masa en una fuente aceitada, sumar el relleno y cubrir con la otra tapa, cerrando bien los bordes.
  7. Pincelar con el huevo reservado y llevar a horno medio hasta que la superficie esté dorada.

El resultado es una preparación de textura firme y húmeda, que puede consumirse tanto caliente como fría, manteniendo su consistencia y sabor en distintas ocasiones.

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