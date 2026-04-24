Cómo hacer la tarta de atún de Paulina Cocina
La preparación difundida incluye una lista de ingredientes accesibles y un paso a paso claro que organiza el proceso desde el sofrito inicial hasta el horneado final.
Preparación
- Picar la cebolla, el morrón y el ajo, y rehogarlos en una sartén con aceite de oliva y una pizca de sal hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporar el tomate fresco picado y cocinar hasta que la preparación tome un color más oscuro.
- Agregar el tomate triturado y sumar el truco clave: incorporar la papa rallada fina junto con el atún para lograr mayor humedad y volumen.
- Condimentar con pimienta, orégano y pimentón; añadir aceitunas picadas en caso de utilizarlas.
- Batir los huevos, reservando una pequeña cantidad para el final, e integrar de a poco con la mezcla de atún y verduras.
- Colocar una tapa de masa en una fuente aceitada, sumar el relleno y cubrir con la otra tapa, cerrando bien los bordes.
- Pincelar con el huevo reservado y llevar a horno medio hasta que la superficie esté dorada.
El resultado es una preparación de textura firme y húmeda, que puede consumirse tanto caliente como fría, manteniendo su consistencia y sabor en distintas ocasiones.