Cómo hacer unas buenas papas bravas en la freidora de aire: ideal para una picada

- Las papas bravas en la freidora de aire toman cada vez más protagonismo en la mesa argentina como una opción diferente para las picadas.
- El uso de harina de maíz es el secreto fundamental para obtener una textura externa supercrocante.
- Es necesario cocinar por tandas a 220 °C para permitir que el aire circule y dore bien las piezas.
- Cada tanda requiere 20 minutos de cocción para quedar dorada por fuera y tierna por dentro.
Las papas bravas son el alma de cualquier tapeo español y en la mesa argentina toman cada vez más protagonismo. Para lograr ese equilibrio perfecto entre una corteza crujiente y un corazón tierno hay que estar muy atento al tiempo de cocción en la sartén y la temperatura del aceite. Sin embargo, la tecnología de la freidora de aire llegó para simplificar este proceso.
Preparar este clásico en la airfryer no solo es una opción más saludable, sino que garantiza una textura uniforme que a veces es difícil de conseguir cuando se preparan en el horno convencional. El secreto de esta receta reside en el "rebozado" ligero que se forma con los condimentos y un toque de harina de maíz, lo que genera una capa externa supercrocante que captura todo el sabor del pimentón y el ají molido.
Esta preparación es la solución ideal para cuando tenés invitados y querés lucirte con un snack en poco tiempo. Ya sea para acompañar una cerveza fría o como guarnición de un plato principal, estas papas se llevan todos los aplausos.
Cómo hacer papas bravas en la air fryer
Para esta receta, las cantidades están pensadas para una picada generosa de aproximadamente 6 a 8 personas.
Papas fritas con pimentón ahumado en freidora de aire