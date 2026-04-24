Cómo hacer unas buenas papas bravas en la freidora de aire: ideal para una picada Se trata de una receta fácil de preparar, con pocos ingredientes, perfecta para resolver en minutos. Por + Seguir en







Paso a paso para preparar papas en la air fryer.

Las papas bravas en la freidora de aire toman cada vez más protagonismo en la mesa argentina como una opción diferente para las picadas. El uso de harina de maíz es el secreto fundamental para obtener una textura externa supercrocante. Es necesario cocinar por tandas a 220 °C para permitir que el aire circule y dore bien las piezas. Cada tanda requiere 20 minutos de cocción para quedar dorada por fuera y tierna por dentro. Las papas bravas son el alma de cualquier tapeo español y en la mesa argentina toman cada vez más protagonismo. Para lograr ese equilibrio perfecto entre una corteza crujiente y un corazón tierno hay que estar muy atento al tiempo de cocción en la sartén y la temperatura del aceite. Sin embargo, la tecnología de la freidora de aire llegó para simplificar este proceso.

Preparar este clásico en la airfryer no solo es una opción más saludable, sino que garantiza una textura uniforme que a veces es difícil de conseguir cuando se preparan en el horno convencional. El secreto de esta receta reside en el "rebozado" ligero que se forma con los condimentos y un toque de harina de maíz, lo que genera una capa externa supercrocante que captura todo el sabor del pimentón y el ají molido.

Esta preparación es la solución ideal para cuando tenés invitados y querés lucirte con un snack en poco tiempo. Ya sea para acompañar una cerveza fría o como guarnición de un plato principal, estas papas se llevan todos los aplausos.

Cómo hacer papas bravas en la air fryer Para esta receta, las cantidades están pensadas para una picada generosa de aproximadamente 6 a 8 personas.

Papas fritas con pimentón ahumado en freidora de aire Freepik

Ingredientes 1 1/2 kg papas

1 cucharada aceite

1 cda mostaza

2 puñados harina de maíz

Condimentos: 1 cucharadita de sal fina, 1 cucharadita de pimentón (podés usar ahumado para más intensidad) y 1 cucharadita de ají molido. Procedimiento Lavá bien las papas y cortalas en cubos de tamaño similar. Esto es fundamental para que todas se cocinen al mismo tiempo y no te queden algunas crudas y otras quemadas. En un bowl amplio, colocá las papas y agregá el aceite, la mostaza, la sal, el pimentón y el ají molido. Mezclá bien con las manos o una cuchara hasta que cada trozo esté bien cubierto. Incorporá los dos puñados de harina de maíz y volvé a mezclar. Vas a notar que se forma una especie de "pastita" seca alrededor de las papas; eso es lo que se convertirá en la costra crujiente. Precalentá la airfryer a 220 °C. Colocá las papas en la cesta por tandas para no amontonarlas y permitir que el aire circule. Cociná cada tanda durante 20 minutos. A mitad de tiempo, podés abrir la cesta y darles una pequeña sacudida. El resultado serán unas papas doradas por fuera y bien húmedas por dentro.