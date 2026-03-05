La receta de Ratatouille de Paulina Cocina: mejor que el de la película La influencer gastronómica compartió su versión del clásico plato francés, ideal para comer sano sin resignar sabor y con una presentación digna de película. Por + Seguir en







Una receta de Paulina Cocina para quedar bien en todos lados.

Paulina Cocina compartió su versión de una receta emblemática de la gastronomía. La preparación del Ratatouille comienza con un sofrito de cebolla, morrón, ajo y tomate cubeteado que, tras cocinarse 20 minutos, se procesa para crear una base lisa sobre la fuente de horno. El éxito del plato reside en cortar el zucchini, la berenjena y los tomates perita en rodajas finas y de un grosor idéntico para que se cocinen de forma uniforme. El plato requiere paciencia, con una cocción de aproximadamente una hora y media en horno a 180°C. Paulina Cocina volvió a encender las hornallas para enseñar cómo preparar uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mundial: el Ratatouille. Lejos de ser una preparación compleja reservada para chefs, Paulina demostró que con paciencia y buenos vegetales se puede lograr una comida nutritiva, económica y visualmente impactante.

En este paso a paso, la cocinera e influencer destaca la importancia de la calidad de la materia prima y revela el método para que los vegetales mantengan su forma y color durante la cocción. Es la receta perfecta para quienes buscan una opción vegetariana que funcione tanto como plato principal o como una guarnición de lujo para cualquier tipo de carnes.

Cómo hacer la receta de ratatouille de Paulina Cocina Embed La clave del éxito de este plato reside en el corte parejo de los vegetales y la base de salsa que se cocina debajo de ellos. A diferencia del guiso tradicional donde todo se mezcla, esta versión al horno permite que cada verdura mantenga su sabor y su forma intactas.

Es un plato que entra por los ojos, pero que conquista definitivamente por el aroma de las hierbas frescas y el aceite de oliva.

Ingredientes 1 zucchini

1 berenjena

3 tomates perita

1 diente de ajo

1/2 cebolla

1 pimiento morrón

1 lata de tomate cubeteado

Sal, pimienta, laurel y tomillo a gusto

Aceite de oliva (cantidad necesaria) Preparación Picar la cebolla y el morrón bien chiquitos y rehogarlos en una sartén con un poco de aceite de oliva y ajo. Cuando la cebolla esté transparente, agregar la lata de tomate cubeteado, el tomillo, el laurel y salpimentá. Tapá y dejá cocinar a fuego lento unos 15-20 minutos. Cortar las berenjenas, los zucchinis y los tomates en rodajas finas y, lo más importante, de un grosor similar entre sí para que la cocción sea pareja. Una vez que la salsa está lista, procesarla con una minipimer o procesadora y extender esta preparación sobre la base de una fuente para horno circular o rectangular. Ir intercalando las rodajas de vegetales (una de berenjena, una de tomate, una de zucchini) y colocarlas de forma vertical sobre la base de salsa, siguiendo el contorno de la fuente hasta completar el centro. Rociar generosamente con aceite de oliva por encima y salpimentar a gusto. Esparcir las hierbas aromáticas para darle ese toque francés característico. Tip: se puede cubrir la fuente con papel manteca o papel aluminio. Esto permite que los vegetales se cocinen en su propio vapor sin quemarse por fuera. Llevar a horno medio (180°C) durante aproximadamente una hora y media, o hasta que las verduras estén bien tiernas. En los últimos 10 minutos, retirar el papel para que dore levemente. Dejar reposar unos minutos antes de llevar a la mesa para que los jugos se asienten y los sabores se intensifiquen.