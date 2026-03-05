La receta de Ratatouille de Paulina Cocina: mejor que el de la película

- Paulina Cocina compartió su versión de una receta emblemática de la gastronomía.
- La preparación del Ratatouille comienza con un sofrito de cebolla, morrón, ajo y tomate cubeteado que, tras cocinarse 20 minutos, se procesa para crear una base lisa sobre la fuente de horno.
- El éxito del plato reside en cortar el zucchini, la berenjena y los tomates perita en rodajas finas y de un grosor idéntico para que se cocinen de forma uniforme.
- El plato requiere paciencia, con una cocción de aproximadamente una hora y media en horno a 180°C.
Paulina Cocina volvió a encender las hornallas para enseñar cómo preparar uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mundial: el Ratatouille. Lejos de ser una preparación compleja reservada para chefs, Paulina demostró que con paciencia y buenos vegetales se puede lograr una comida nutritiva, económica y visualmente impactante.