Innovadora: la receta de chipá de zapallo de Paulina Cocina que es súper rica

La creadora gastronómica compartió una versión diferente del clásico pan de queso al incorporar puré de calabaza en la masa y mostró el paso a paso.

Chipá de zapallo: la versión innovadora de Paulina Cocina.

  • Paulina Cocina compartió una versión distinta del tradicional chipá.

  • La preparación incorpora zapallo o calabaza para aportar sabor, color y textura.

  • La masa combina fécula de mandioca, huevo, quesos y un puré previamente cocido.

  • La cocción se realiza en horno fuerte durante unos veinte minutos.

El chipá, una de las preparaciones más populares dentro de la gastronomía regional, admite múltiples variantes que mantienen su esencia basada en fécula de mandioca y queso. En ese marco, Paulina Cocina compartió una versión diferente que incorpora zapallo o calabaza dentro de la masa, un agregado que modifica tanto el sabor como la textura del clásico panecillo.

La propuesta se difundió a través de un video publicado en sus redes sociales, donde la cocinera explicó el paso a paso de la preparación. Según contó, decidió mostrar esta alternativa luego de recibir numerosos pedidos de seguidores que buscaban una forma de sumar vegetales a la receta sin alterar su identidad.

El resultado es un chipá más húmedo y aromático, con un leve matiz dulce aportado por el puré de zapallo. Al mismo tiempo, mantiene la estructura tradicional de la preparación gracias a la fécula de mandioca y a la combinación de distintos quesos que se integran en la masa.

En la gastronomía casera, esta versión del chipá incorpora zapallo para sumar sabor, color y una textura más húmeda a la masa.

Cómo hacer la receta de chipá de zapallo de Paulina Cocina

La propuesta conserva la base tradicional del chipá, con fécula de mandioca y quesos, pero incorpora puré de zapallo al horno, un ingrediente que aporta humedad, color y un leve dulzor que transforma la textura final de la preparación.

Ingredientes

  • 250 g de fécula de mandioca
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas colmadas de aceite de oliva (o 25 g de manteca)
  • 4 a 5 cucharadas de leche
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 4 cucharadas de puré de calabaza al horno
  • 200 g de queso cremoso (se puede reemplazar la mitad por queso reggianito)
  • 125 g de queso pategrás
  • semillas de sésamo
Preparación

  1. Colocar en un recipiente la fécula de mandioca junto con el huevo, la sal, el aceite de oliva y la leche. Mezclar hasta integrar los ingredientes.
  2. Incorporar el puré de calabaza previamente cocido al horno y continuar mezclando hasta obtener una masa homogénea.
  3. Agregar el queso cremoso cortado en cubos y el queso pategrás rallado. Integrar todos los componentes de la preparación.
  4. Formar pequeñas bolitas con la masa y, si se desea, rebozar algunas con semillas de sésamo.
  5. Disponer las porciones en una fuente apta para horno y cocinar a 200 grados durante aproximadamente 20 minutos hasta que estén doradas.
Con apenas unos pocos ingredientes y un paso a paso muy simple, esta preparación se convierte en una opción perfecta para cualquier ocasión.

