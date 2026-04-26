La llamativa "pizza de papa" que podés hacer en la air fryer: la receta rápida y sencilla

Una alternativa casera y apta para celíacos que reemplaza la masa tradicional con un ingrediente inesperado y fácil de conseguir.

La " pizza de papa" en freidora de aire es una alternativa sin harina a la clásica pizza , con base de papa rallada, huevo y queso , crocante por fuera y suave por dentro. Se presenta como una opción práctica y accesible para resolver comidas rápidas sin resignar sabor.

Esta receta se volvió popular entre quienes buscan alternativas sin TACC y menos harinas refinadas . La combinación de ingredientes básicos y el uso de la air fryer simplifican el proceso y reducen tiempos de cocción. También se destaca por requerir pocos pasos y utensilios, lo que facilita su preparación diaria.

Además, se trata de una preparación versátil que admite distintos toppings y condimentos , lo que la convierte en una opción ideal para comidas rápidas o cenas livianas. Esta flexibilidad permite adaptarla tanto a opciones clásicas como a versiones más saludables.

1 papa grande

1 huevo

Queso rallado (cantidad necesaria)

Condimentos a gusto (ajo en polvo, pimentón ahumado, sal)

Para el topping:

Salsa de tomate

Queso (mozzarella, provolone u otro)

Preparación

Primero, rallar la papa y retirar el exceso de líquido para mejorar la textura. Este paso es clave para lograr una base firme. En paralelo, se puede preparar una salsa de tomate liviana con ajo para sumar sabor. Esto aporta más intensidad y aroma a la preparación.

Luego, mezclar la papa rallada con el huevo, el queso y los condimentos hasta obtener una preparación homogénea. La integración de los ingredientes define la consistencia final. Colocar papel apto para horno en la canasta de la freidora de aire, aceitar y formar una base tipo pizzeta. Cocinar a temperatura máxima hasta que la superficie esté dorada. El dorado garantiza una textura crocante.

Embed

Dar vuelta la preparación con cuidado y continuar la cocción del otro lado hasta que esté firme y crocante. Este paso asegura una cocción pareja en ambos lados. Finalmente, agregar la salsa de tomate y el queso elegido, y cocinar unos minutos más hasta que el queso se derrita completamente. El toque final define el sabor y la presentación.