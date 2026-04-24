La cocina italiana mantiene su lugar entre los clásicos porteños

gastroCon casi tres décadas de trayectoria, La Parolaccia se mantiene como uno de los referentes de la gastronomía de Italia en la ciudad, con una carta amplia de platos tradicionales, pastas artesanales y menús ejecutivos pensados para el almuerzo y la cena.

La cocina italiana y mediterránea tiene en La Parolaccia de sus espacios más reconocidos. Allí, una propuesta basada en recetas clásicas, pastas frescas y una atención cuidada convoca tanto a quienes buscan un almuerzo ejecutivo como a aquellos que prefieren una comida tranquila con platos tradicionales de la península.

El restaurante de Palermo que convierte la cocina casera en un plan para todo el día

A lo largo de casi tres décadas, el restaurante logró consolidarse como un clásico dentro de la escena gastronómica porteña. Con nueve locales distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, su menú se apoya en una cocina italiana auténtica, elaborada con materias primas seleccionadas y preparaciones que respetan las recetas tradicionales.

La historia comenzó hace cerca de treinta años con la apertura de su primer local en Barrio Norte , desde donde el proyecto se expandió a zonas como Recoleta , Palermo , Puerto Madero , Belgrano , San Isidro y Pilar . En todos sus espacios se mantiene una estética elegante y sobria, con mesas amplias, manteles blancos, sillas de cuero rojo y boxes que aportan mayor privacidad para encuentros familiares, de pareja o reuniones entre amigos.

La carta propone un recorrido amplio por la gastronomía italiana. Entre los antipasti se destaca el clásico antipasto de la casa con jamón crudo, bocconcini de mozzarella, tomates secos, gruyere, spianata, alcauciles, morrones y mortadela con pistachos, pensado para compartir. También aparecen opciones como burrata con prosciutto, carpaccio di manzo con rúcula y parmesano o melanzane alla parmigiana.

Las ensaladas suman alternativas frescas como La Parolaccia con rúcula, bocconcino, pomodorini, aceitunas negras, palta, huevo y queso azul, además de combinaciones con queso camembert gratinado, peras y almendras, o preparaciones con chipirones y langostinos.

Entre los principales se destacan las carnes, pescados y risotti. El bife de chorizo de 300 gramos con rúcula, grana y pomodorini convive con preparaciones como la milanesa de ternera a la parmigiana o el abadejo alla siciliana. En el apartado de arroces aparecen opciones como el risotto frutti di mare, con almejas, mejillones, langostinos y calamares, y el clásico risotto ai funghi porcini.

La Parolaccia Sorrentinos

Las pastas artesanales son uno de los ejes de la propuesta. Platos como los sorrentinos Gran Caruso, la lasagna alla bolognese, los gnocchi soufflé de espinaca o el spaghetti ai frutti di mare reflejan la impronta italiana del restaurante, con recetas elaboradas en el local y otras también aptas para veganos.

Para quienes buscan una alternativa completa, el restaurante ofrece menús ejecutivos como el Parolacho, que incluye entrada, plato principal, postre y bebida, además de aperitivo de bienvenida, vino D.V. Catena, café o té con petits fours y una copa de limoncello. A esto se suma el menú Lunch disponible al mediodía, que combina entrada, principal, bebida y postre o café, pensado para una pausa gastronómica durante la jornada laboral.

La Parolaccia Recoleta_36

Dónde queda La Parolaccia

La Parolaccia cuenta con nueve sucursales, ubicadas en Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.