Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer deliciosas ribs

Tanto en Devoto como en Villa Adelina se sirven estos platos en versiones exquisitas como para chuparse los dedos.

Dónde se puede disfrutar de las mejores ribs de la ciudad.

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese sentido, las ribs son un plato que se ha popularizado recientemente, pero cuya preparación no es tan sencilla como parece.

Afortunadamente, existen dos restaurantes que sirven este plato a la perfección, con un compromiso único por la cocción y preparación de esta comida. Las ribs suelen ser sabrosas y llenadoras, ya que vienen marinadas con salsas. Asimismo, su elaboración permite que la carne se deshaga en la boca del comensal.

El Retorno

El Retorno es una referencia gastronómica para los que buscan una amplia variedad de platos y carnes a la parrilla. Dentro de su gran menú se destacan las ribs, unas costillas de cerdo ahumadas durante seis horas, marinadas con salsa barbacoa y que llegan a la mesa acompañadas de ensalada coleslaw y papas rústicas.

Asimismo, los platos pueden combinarse con una cerveza negra o alguno de los cócteles presentes en su variada selección. Para culminar, este restaurante también destaca por sus postres, entre ellos la cheesecake de frutos rojos o el tradicional flan con extra de dulce de leche. Se trata de un sitio ideal para comer abundante y disfrutar del sabor de cada plato.

el retorno ribs

El Retorno está ubicado en Avenida de Mayo 329, en el barrio de Villa Adelina. Si bien se puede acceder con auto particular sin problemas, también existen alternativas con el transporte público. En ese sentido, las líneas de colectivo 314 y 707 dejan al comensal a escasas cuadras del local.

Todo Brasas

La preparación es la clave detrás del éxito de Todo Brasas, que deleita a sus comensales con sus originales estructuras de hierro o jaulas, especialmente diseñadas por el parrillero experto del local, Pablo Antoyán. Allí, las carnes se cocinan durante tres o cuatro horas, con brasas de quebracho blanco y espinillo.

En esta parrilla se cocina un costillar entero que incluye seis costillas y asado a la leña en cocción lenta —se cuelga por unas cuatro horas y se cocinan ambos lados de la pieza. Esta especialidad de la casa puede acompañarse de alguna de sus guarniciones, como el puré de papás al curry, el mix de verduras asadas o las batatas fritas con miel de tomillo.

TODO BRASAS (2).jpg

Ubicado en Avenida Beiro 5016, es uno de los restaurantes más aclamados del barrio de Devoto. En ese sentido, colectivos como el 84, el 108 y el 124 dejan al comensal a pocas cuadras del sitio, mientras que la estación Devoto del tren San Martín también funciona como alternativa para llegar.

