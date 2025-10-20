20 de octubre de 2025 Inicio
Las mejores 2 pizzerías de Buenos Aires para comer pizza de jamón y morrones

En el centro de la ciudad, dos clásicas pizzerías ofrecen versiones imperdibles de este popular gusto de pizza.

Dónde comer la mejor pizza de jamón y morrones de la ciudad.

  • La pizza es uno de los clásicos más representativos de la gastronomía porteña, con locales emblemáticos que conservan su receta tradicional.
  • La variedad de jamón y morrones se destaca por su sabor equilibrado y es una de las más pedidas por locales y turistas.
  • Guerrín y Banchero son dos pizzerías históricas de Buenos Aires reconocidas por su calidad y tradición.
  • Ambos locales combinan historia, sabor y una ubicación estratégica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La pizza es uno de los emblemas gastronómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su oferta va desde las clásicas porciones en barra hasta salones históricos con carta completa. En cada barrio, se encuentran locales que conservan tradición, horno de leña y masa al molde, características que definen el estilo porteño.

La pizza de jamón y morrones se perfila entre las más solicitadas por quienes buscan un sabor equilibrado entre lo salado y lo dulce. Tanto Guerrín como Banchero están entre las pizzerías más reconocidas por su versión de este gusto específico, además de ofrecer una carta extensa con otras variedades de renombre.

Guerrín

Fundada en 1932 por los genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona, Guerrín es un clásico ubicado sobre la emblemática Avenida Corrientes. Declarada Sitio de Interés Cultural, conserva su ambiente histórico, horno a leña y masa al molde que ha sido emblema de la pizza porteña.

jamon y morrones

La pizza de jamón y morrones en Guerrín se caracteriza por su cobertura generosa: jamón cocido de calidad, morrones en tiras brillantes y abundante muzzarella sobre una base esponjosa. Otros sabores destacados son la fugazza, la calabresa y la especial Guerrín con aceitunas y jamón.

El local se encuentra en Avenida Corrientes 1368, barrio de San Nicolás. Se accede fácilmente desde la estación de subte Uruguay o Callao de la línea B, o por las múltiples líneas de colectivo que circulan por la avenida.

Banchero

Banchero nació en 1932 en La Boca por iniciativa de Juan Banchero, y desde entonces se convirtió en una institución de la pizza porteña. Su fachada, su horno histórico y la cocina artesanal la posicionan como una parada obligada para quienes valoran tradición e historia.

La pizza de jamón y morrones en Banchero se distingue por una masa bien alta, salsa de tomate al borde, jamón de excelente calidad y morrones dulces que equilibran la riqueza del queso. A la vez, su carta incluye la clásica fugazzetta, la muzzarella con aceitunas y la pizza napolitana con tomate en rodajas.

BANCHERO

La dirección original está en la esquina de Av. Almirante Brown y calle Suárez, barrio de La Boca. También se puede llegar a su sucursal céntrica ubicada sobre Av. Corrientes. Para el local de La Boca se accede por la línea de colectivo 29, 64 o bajando en estación Leandro N. Alem del subte línea B y luego caminando o combinando con colectivo.

