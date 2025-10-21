Javier Milei visita Córdoba y comienza a cerrar la campaña de La Libertad Avanza para el domingo

El jefe de Estado encabezará desde las 15 una caminata junto a los candidatos locales en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial, donde se desplegará un fuerte operativo de seguridad. No está prevista la organización de un acto oficial.

El presidente Javier Milei desembarca esta tarde en Córdoba para comenzar a cerrar la campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. La agenda oficial será la misma implementada en sus pasos por Santiago del Estero y Tucumán : encabezará una caminata junto al candidato a diputado Gonzalo Roca en el centro de la capital provincial .

Está previsto que ambos partan a las 17:30 desde la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó para recorrer varias cuadras en el barrio Nueva Córdoba.

Del recorrido también formarán parte los candidatos Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso, entre otros referentes del espacio. El operativo de campaña en Córdoba fue coordinado por el diputado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario en el Congreso, con el apoyo de la legisladora nacional Cecilia Ibáñez.

Según consignó Ámbito, la decisión se tomó el fin de semana en Olivos, luego de que el mandatario analizara las últimas encuestas y las tensiones internas que dejó la renuncia de José Luis Espert , en medio del escándalo por financiamiento de parte del empresario Fred Machado , acusado de narcotráfico.

Con esa salida, la campaña de LLA en Buenos Aires quedó debilitada y marcada por incidentes en distintos actos públicos. En sus últimas presentaciones en la provincia, Milei enfrentó escraches, manifestaciones de repudio y disturbios entre militantes libertarios y opositores. En Mar del Plata, una simpatizante de LLA persiguió a fotógrafos con un cuchillo de guerra. Tras esos episodios, el Presidente optó por cerrar de manera anticipada su participación en el distrito más populoso del país.

La conducción de la campaña quedará ahora en manos de Diego Santilli, que asumirá el tramo final con recorridas por la primera sección electoral, Almirante Brown y municipios del interior bonaerense. Desde la mesa bonaerense de LLA confirmaron que Santilli tendrá libertad para definir la agenda y la estrategia, con el acompañamiento de Karen Reichardt.

La ausencia del Presidente también implica que Karina Milei no volverá a la provincia, lo que reduce el margen de acción de Sebastián Pareja, principal operador del armado libertario en Buenos Aires.

Milei concentrará el cierre de campaña fuera de la provincia. Este martes encabezará un acto en Córdoba, donde el peronismo mantiene la delantera, y el jueves cerrará formalmente en Rosario, en medio de un escenario nacional marcado por la inestabilidad económica y las versiones de renuncias en su gabinete.