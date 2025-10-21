Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla" El conglomerado decidió dar marcha atrás con un proyecto que iba a dar continuidad a la última trilogía con Daisy Ridley y Adam Driver.







Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas. The Walt Disney Company

El conglomerado The Walt Disney Company canceló la próxima película de Star Wars y rompió el corazón de los fanáticos, ya que iba a ser la continuación directa de los que fue la tercera trilogía cinematográfica protagonizada por Daisy Ridley y Adam Driver.

En diálogo con Associated Press, Driver comenzó por revelar: "Siempre me interesó hacer otra película de Star Wars. Kathleen (Kennedy, presidenta de Lucasfilm) me contactó. Siempre dije: 'Con un gran director y una gran historia, estaría ahí en un segundo'. Me encantaba ese personaje y me encantaba interpretarlo". Así, hizo referencia a Kylo Ren, uno de los personajes más complejos que creó Disney en los últimos años.

Con respecto al proyecto, el actor estadounidense confesó: "Le presentamos uno de los guiones más geniales en los que he participado a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos. Se lo presentamos a Bob Iger y Alan Bergman y dijeron que no". En la actualidad, estos últimos son el CEO de The Walt Disney Company y el Copresidente de Disney Entertainment, respectivamente.

Adam Driver Kylo Ren Star Wars Adam Driver quería volver a Star Wars y Disney se lo negó. Lucasfilm

Para finalizar, Adam Driver decidió exponerlos: "No veían cómo Ben Solo estaba vivo. Y eso fue todo. Fue genial. Ya no existe, así que por fin puedo hablar de ello. Disfruté mucho haciendo la película en mi cabeza. Solo lamento que los fans no puedan verla". De esta manera, su personaje continuará con el mismo final que obtuvo en el filme Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker en 2019.