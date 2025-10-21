IR A
IR A

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

El conglomerado decidió dar marcha atrás con un proyecto que iba a dar continuidad a la última trilogía con Daisy Ridley y Adam Driver.

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

The Walt Disney Company
Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.
Te puede interesar:

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

En diálogo con Associated Press, Driver comenzó por revelar: "Siempre me interesó hacer otra película de Star Wars. Kathleen (Kennedy, presidenta de Lucasfilm) me contactó. Siempre dije: 'Con un gran director y una gran historia, estaría ahí en un segundo'. Me encantaba ese personaje y me encantaba interpretarlo". Así, hizo referencia a Kylo Ren, uno de los personajes más complejos que creó Disney en los últimos años.

Con respecto al proyecto, el actor estadounidense confesó: "Le presentamos uno de los guiones más geniales en los que he participado a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos. Se lo presentamos a Bob Iger y Alan Bergman y dijeron que no". En la actualidad, estos últimos son el CEO de The Walt Disney Company y el Copresidente de Disney Entertainment, respectivamente.

Adam Driver Kylo Ren Star Wars
Adam Driver quería volver a Star Wars y Disney se lo negó.

Adam Driver quería volver a Star Wars y Disney se lo negó.

Para finalizar, Adam Driver decidió exponerlos: "No veían cómo Ben Solo estaba vivo. Y eso fue todo. Fue genial. Ya no existe, así que por fin puedo hablar de ello. Disfruté mucho haciendo la película en mi cabeza. Solo lamento que los fans no puedan verla". De esta manera, su personaje continuará con el mismo final que obtuvo en el filme Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker en 2019.

Disney podría producir una película de Star Wars con clasificación R: de qué se trata

La empresa estadounidense The Walt Disney Company recibió una llamativa propuesta para producir una película de Star Wars con clasificación R, algo que va de la mano con el éxito mundial de taquilla que tuvo Deadpool & Wolverine durante el 2024 y se encargó de impulsar el género restringido.

Ryan Reynolds Star Wars Disney
Star Wars podría tener su propia película al estilo de Deadpool and Wolverine.

Star Wars podría tener su propia película al estilo de Deadpool and Wolverine.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

últimas noticias

play

Capitanich, sobre las elecciones del domingo: "El único voto útil es el voto a Fuerza Patria"

Hace 40 minutos
Yolanda Díaz tuvo un furcio viral.

"Queda gobierno de corrupción para rato": el furcio viral de la vicepresidenta de España

Hace 51 minutos
Stuart Barlow, Flavio Briatore y Franco Colapinto reunidos luego de la carrera en Austin.

Gran expectativa por la renovación de Franco Colapinto en Alpine: ¿se anunciará esta semana?

Hace 51 minutos
Javier Milei.

Financial Times advierte que Javier Milei está "al borde del fracaso"

Hace 1 hora
Islandia está calentando su temperatura promedio a un ritmo cuatro veces superior que el resto del hemisferio norte.

Por el calentamiento global, aparecieron mosquitos en Islandia por primera vez

Hace 1 hora