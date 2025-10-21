IR A
La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

En su primera entrevista tras el grave accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte, el exparticipante de Gran Hermano se cruzó con la primera persona que lo auxilió en Moreno y emocionó a todos con su testimonio.

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, brindó por primera vez una entrevista tras el grave accidente de moto que tuvo en la localidad bonaerense de Moreno en el que casi pierde la vida, tras 28 días de internación, y emocionó a todos al cruzarse con Raúl, la primera persona que lo auxilió tras el choque: "No me quiero morir, tengo dos nenas", fue la primera frase que expresó el influencer, recordó el hombre.

Este martes, el mediático conversó con Cortá por Lozano (Telefe) donde dio detalles de su milagrosa recuperación. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando pusieron en comunicación telefónica a Raúl, el hombre que lo asistió hasta que llegó la ambulancia.

En un cruce emocionante, Thiago conversó con Cortá por Lozano (Telefé) pudo hablar unas palabras con uno de los transeúntes que lo asistió hasta que llegó la ambulancia. “Yo te vi como estabas, es un milagro que estés ahí sentado”, inició Raúl la charla. Además, añadió: “Tratamos de mantenerlo en una posición que no fuera riesgosa para él. Le di la mano y estaba fría, pero me apretaba fuerte… Tratamos de mantenerlo despierto. La ambulancia tardó un montón”.

“‘Yo no me quiero morir porque tengo mis dos nenas’, me dijo. Fue un momento duro, emocionante. Tratamos de contenerlo. Era necesario estar con él”, añadió Raúl, en una de las frases que lo conmovió. “Es shockeante pero lindo saber que hubo una persona ahí acompañándome, asistiéndome. Lo agradezco y nunca me lo voy a olvidar. Pudo haber seguido de largo, pero frenó”, le contestó Thiago, conmovido hasta las lágrimas.

En la misma entrevista, el oriundo de González Catán habló de su estado de salud, tras estar internado 28 días en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de una recuperación milagrosa, y a 10 días del alta médica: “Me siento bien, me siento contento por estar vivo, que gracias a Dios estoy acá en mi casa con mis hijas. Quería salir del hospital para estar tranquilo y relajado", expresó.

Finalmente, se refirió a sus hijas mellizas, Laia y Aimé, de un año y medio: "Fue muy emocionante, quería ver a mis hijas. Lo primero que pregunté fue por ellas cuando me desperté porque son mi motor a seguir, mi fe. Quiero estar con ellas, no me iba a ir sin estar con ellas", concluyó.

