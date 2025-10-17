Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Imperdibles propuestas en la Ciudad combinan técnica, producto y creatividad para transformar la cocina de río en una experiencia gastronómica inolvidable.

La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

La trucha se consolida como uno de los productos más versátiles y nobles dentro de la cocina de la Ciudad de Buenos Aires . Su sabor equilibrado y su textura delicada permiten que los chefs la reinventen con distintos enfoques, desde los más minimalistas hasta los de fusión internacional. En los últimos años, la tendencia por resaltar el producto local con técnicas globales dio lugar a propuestas que priorizan el origen y la frescura.

En ese contexto, dos restaurantes de la ciudad se destacan por su trabajo con este pescado de agua dulce. Cada uno ofrece una mirada distinta, pero coinciden en la exigencia del detalle y la calidad del producto . Uno se apoya en el refinamiento nórdico y la combinación con ingredientes asiáticos, mientras que el otro defiende la tradición japonesa con una lectura porteña.

Tanto Musgo como Haiku se convirtieron en destinos predilectos para quienes buscan una experiencia donde la trucha no es solo un plato, sino una expresión de estilo y concepto.

La trucha ahumada de Musgo, un símbolo del cruce entre Patagonia y Japón.

En el corazón de Palermo , Musgo propone una experiencia sobria y elegante . Detrás del proyecto se encuentra una pareja de origen ruso que decidió establecerse en Argentina y crear un espacio propio, donde la ambientación acompaña la propuesta culinaria: un salón amplio, mesas separadas y una iluminación tenue que refuerza la calma del entorno.

La carta, breve pero precisa, ofrece seis entradas y cinco principales, centrados exclusivamente en carnes y pescados. No hay lugar para pastas ni arroces, sino para una selección que resalta la pureza de cada ingrediente. Su trucha ahumada se presenta con piel de papa y crema de cebolla, logrando un equilibrio entre lo terroso y lo marino. Cada plato combina producto patagónico e influencias japonesas, como en la merluza negra con miso o los langostinos con alga kombu.

La experiencia ideal incluye entrada, principal y postre, en un recorrido que resume el espíritu de la casa: austeridad, técnica y respeto por el producto.

Haiku

Con casi tres décadas de historia en Belgrano, Haiku es un referente indiscutido de la cocina japonesa en Buenos Aires. Su creador, el chef Quique Yafuso, logró traducir la filosofía nipona al contexto argentino, priorizando siempre la frescura y estacionalidad del pescado.

Además del sushi, su carta pone especial atención en la pesca del día, seleccionada según disponibilidad y calidad. Entre sus opciones más celebradas destacan las gyozas de trucha, pequeñas y sabrosas, y el Yaki Sakana, preparado a la plancha y acompañado con puré de zanahoria, miso y pack choy. La propuesta se completa con una cuidada selección de vinos, cervezas y el infaltable sake tradicional.

Haiku restaurant En Haiku, la tradición japonesa se adapta al producto argentino con respeto y precisión. @sushihaiku.ar

Haiku mantiene su esencia intacta: una cocina donde la técnica se funde con la naturaleza del producto, ofreciendo armonía y equilibrio en cada bocado.