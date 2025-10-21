Causa $LIBRA: solicitan la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, tras constatar la conexión cripto con Hayden Davis

Uno de los querellantes en la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la moneda virtual que involucra al presidente Milei, pidió hoy al juez Marcelo Martínez de Giorgi la detención, tras detectar transferencias de los argentinos al creador de la criptomoneda.

Una de los querellantes en la causa que investiga la criptoestafa $LIBRA , promocionada por el presidente Javier Milei en la red social X el pasado 14 de febrero de 2025, pidió la detención inmediata de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy , socios en el Tech Forum, tras constatarse la conexión cripto con el CEO de la empresa Kelsier Ventures, el estadounidense Hayden Davis.

En una información exclusiva del programa Minuto Uno , el periodista Ariel Zak brindó detalles de la solicitud por parte del experto cripto Martín Romeo , al juez Marcelo Martínez de Giorgi quien investiga el lanzamiento del memecoin presidencial $LIBRA: "Detectaron que hubo al menos dos grandes transferencias de dinero que salieron de billeteras virtuales manejadas, manipuladas por Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA, y fueron a parar a billeteras o a una financiera virtual manejada por Mauricio Novelli y por Manuel Terrones Godoy" .

Además, añadió: "Las fechas de estas transferencias son claves para la investigación. Dos de ellas se llevaron a cabo el 30 de enero. Ese día, Hayden Davis visitaba al presidente Javier Milei en la Casa Rosada y se tomaban aquella foto que luego dio la vuelta al mundo. La otra gran transferencia de unos casi u$s2 millones se produjo el 3 de febrero. ¿Y qué pasaba al día siguiente? El día 4, Mauricio Novelli abría una caja de seguridad en un banco en la provincia de Buenos Aires".

Romeo basó su pedido en un posible riesgo de fuga y en dos hechos puntuales: que una de sus cuentas virtuales habría sido vaciada tres días antes de que el Juzgado ordenara el congelamiento de los fondos ; y que lo mismo ocurrió el 17 de febrero cuando, luego de que estallara el criptoescándalo, la madre y la hermana de Novelli visitaron sus cajas de seguridad en el banco Galicia para, presuntamente, vaciarlas.

"Se podría decir jaque mate, ¿no? Hace un mes y medio anunciábamos que íbamos a pedir la detención. Ahora creemos que ni tenemos que recostarnos en confiar en la Fiscalía, porque ya está. Las pruebas están, está toda la trazabilidad. Ahora le mostramos al fiscal que los pagos fueran directamente a Novelli", aclaró Martín Romeo, en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre.

¿Para qué le transfirió Hayden Davis un millón de dólares, 33 minutos después de juntarse con Milei a Novelli? Los tipos entorpecieron la investigación en todo lo que pudieron. Cuando fueron a allanar a Novelli, ya había borrado la información de todos los dispositivos. Cuando se vio que lo de $LIBRA iba a explotar por el aire, mandó a la familia a vaciar la caja de seguridad. Quedó comprobado que violaron la prohibición de innovar. Y ahora, conectamos directamente la plata de las coimas a Novelli y a Terrones Godoy, ya no hay mucho más para dar vueltas", aseguró uno de los querellantes de la causa.

Finalmente, concluyó: "Mañana esperamos levantarnos con la noticia de que Martínez de Giorgi lo entienda de igual manera que nosotros, porque sino ya sería ilógico".