21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La hipótesis de la hija del jubilado desaparecido: "Los interceptaron en algún punto"

Gabriela, la hija de Pedro, el hombre de 79 años que permanece desaparecido junto a su pareja Juana desde hace diez días, sostuvo que el hallazgo de la camioneta en un lodazal cerca de Playa Visser cambia el rumbo de la investigación.

Por
La hipótesis de la hija del jubilado desaparecido en Chubut: "Para mi los interceptaron en algún punto"

A más de 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en una zona de difícil acceso cercana a Playa Visser, los investigadores hallaron la camioneta de la pareja de jubilados desaparecida hace diez días. Allí, entre el lodazal y los médanos de Rocas Coloradas, Gabriela, la hija de Pedro Kreder, el jubilado buscado junto a su pareja Juana Morales, compartió su hipótesis sobre lo ocurrido.

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: No tenés que hacer esto
Te puede interesar:

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: "No tenés que hacer esto"

“No sabemos nada. Claramente empieza a cambiar la mirada de la investigación porque claramente mi papá no llegó hasta acá manejando la camioneta”, dijo frente al vehículo semienterrado en comunicación con C5N.

El hallazgo sorprendió por la ubicación y las condiciones del terreno. Gabriela remarcó que “es muy complejo llegar hasta este lugar” y reclamó que la camioneta sea trasladada para que la Policía la tenga en su resguardo y puedan analizar y levantar cualquier prueba que pueda haber dentro. "Puede haber una huella de alguien que haya interceptado a mi papá en el camino. Estamos intentando entender algo de lo que pasó”.

Según la reconstrucción familiar, “el último registro es una cámara en Caleta Córdoba junto con la antena de comunicación que registró el teléfono celular”. Desde entonces, no hubo más señales de Pedro ni de Juana.

“Para mí los interceptaron en algún punto. Con intención de robo, probablemente”, planteó Gabriela. Y agregó: “Las personas que se quedaron con la camioneta probablemente no conocían la zona y se encajaron”.

La mujer insistió en que no hay lógica en el recorrido que habría hecho su padre: “Para ir a Camarones podían haber tomado la ruta nacional 3 que es asfaltada y se llega en perfectas condiciones sin ninguna dificultad. No tiene sentido. Este camino no tiene salida. Encontrar la ruta por acá es una odisea. La camioneta de mi papá es una 4x4 pero no está preparada para estos terrenos”.

Con angustia, Gabriela expresó su desconcierto: “No se puede entender cómo dos personas desaparecen y no hay un rastro”. También reveló que “los teléfonos que están en la casa son teléfonos viejos, no son los que usaba papá”, un detalle que refuerza las sospechas de que alguien pudo haber intervenido en el caso.

Sobre Pedro, recordó: “Mi papá es un tipo vital, con ganas de vivir. Le gustaba viajar pero no hacía estas inconciencias. Mi viejo estaba por cumplir 80 años y tenía más ganas de vivir que todos juntos. Estaba hace un mes y medio de novio. Estaba feliz con la nueva relación”. De Juana, su pareja, también tuvo palabras de afecto: “La conocimos y era una persona muy agradable. De lo mejor”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La niña está internada en el Hospital Garrahan.

Explosión de un experimento en Pergamino: la niña operada en el Garrahan salió de terapia intensiva

play

Vidrio roto y empantanada: así quedó la camioneta de los jubilados desaparecidos en Chubut

La familia de Mariana Lens no sabe nada de ella desde el 14 de octubre.

Buscan a una joven argentina que viajó a España por trabajo: temen que sea víctima de trata

play

Tragedia en la costanera de Rosario: lo asaltaron, lo empujaron al vació y murió

play

Conmoción en Reconquista: asesinó a su expareja y a un amigo que quiso defenderla

play

Misterio en Chubut: C5N recorre el lugar donde desaparecieron los dos jubilados

Rating Cero

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!"

Drew Barrymore y Joel Hammond intepretan a un matrimonio muy inusual y escalofriante.
play

La serie de capítulos cortos que brilla en Netflix con su humor, acción y suspenso

Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final.
play

Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final

La fragancia, creada en 2006, pertenece a la prestigiosa casa John Varvatos.

Este es el perfume favorito de Ángel de Brito: cuánto sale

Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida.

Daddy Yankee reveló un consejo clave para todos los artistas tras su divorcio: qué dijo

últimas noticias

Carlos Cascote Bértola contó que en la prisión de máxima seguridad israelí los mantuvieron hacinados, mal alimentados y con poca agua. También hubo torturas como simulacros de fusilamiento.

"En Israel hubo torturas y simulacros de fusilamiento", denunció uno de los capitanes de las flotillas que fueron a Gaza

Hace 25 minutos
play
Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Hace 28 minutos
Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su  historia: causas y consecuencias

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias

Hace 50 minutos
play
El ajedrecista era conocido por sus seguidores en internet como Danya.

Quién era Daniel Naroditsky, el Gran Maestro de ajedrez y streamer, que murió de forma inesperada

Hace 55 minutos
La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

Hace 59 minutos