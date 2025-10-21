La hipótesis de la hija del jubilado desaparecido: "Los interceptaron en algún punto"

Gabriela, la hija de Pedro, el hombre de 79 años que permanece desaparecido junto a su pareja Juana desde hace diez días, sostuvo que el hallazgo de la camioneta en un lodazal cerca de Playa Visser cambia el rumbo de la investigación.

A más de 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia , en una zona de difícil acceso cercana a Playa Visser, los investigadores hallaron la camioneta de la pareja de jubilados desaparecida hace diez días. Allí, entre el lodazal y los médanos de Rocas Coloradas, Gabriela, la hija de Pedro Kreder , el jubilado buscado junto a su pareja Juana Morales , compartió su hipótesis sobre lo ocurrido.

“No sabemos nada. Claramente empieza a cambiar la mirada de la investigación porque claramente mi papá no llegó hasta acá manejando la camioneta” , dijo frente al vehículo semienterrado en comunicación con C5N.

El hallazgo sorprendió por la ubicación y las condiciones del terreno. Gabriela remarcó que “es muy complejo llegar hasta este lugar” y reclamó que la camioneta sea trasladada para que la Policía la tenga en su resguardo y puedan analizar y levantar cualquier prueba que pueda haber dentro. "Puede haber una huella de alguien que haya interceptado a mi papá en el camino. Estamos intentando entender algo de lo que pasó”.

Según la reconstrucción familiar, “el último registro es una cámara en Caleta Córdoba junto con la antena de comunicación que registró el teléfono celular”. Desde entonces, no hubo más señales de Pedro ni de Juana.

“Para mí los interceptaron en algún punto. Con intención de robo, probablemente” , planteó Gabriela. Y agregó: “Las personas que se quedaron con la camioneta probablemente no conocían la zona y se encajaron ”.

La mujer insistió en que no hay lógica en el recorrido que habría hecho su padre: “Para ir a Camarones podían haber tomado la ruta nacional 3 que es asfaltada y se llega en perfectas condiciones sin ninguna dificultad. No tiene sentido. Este camino no tiene salida. Encontrar la ruta por acá es una odisea. La camioneta de mi papá es una 4x4 pero no está preparada para estos terrenos”.

Con angustia, Gabriela expresó su desconcierto: “No se puede entender cómo dos personas desaparecen y no hay un rastro”. También reveló que “los teléfonos que están en la casa son teléfonos viejos, no son los que usaba papá”, un detalle que refuerza las sospechas de que alguien pudo haber intervenido en el caso.

Sobre Pedro, recordó: “Mi papá es un tipo vital, con ganas de vivir. Le gustaba viajar pero no hacía estas inconciencias. Mi viejo estaba por cumplir 80 años y tenía más ganas de vivir que todos juntos. Estaba hace un mes y medio de novio. Estaba feliz con la nueva relación”. De Juana, su pareja, también tuvo palabras de afecto: “La conocimos y era una persona muy agradable. De lo mejor”.