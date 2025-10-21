La Justicia de Colombia revocó la condena para el ex presidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al ex mandatario de los delitos de soborno y fraude procesal, ante una apelación presentada por la defensa. Ahora, deberá definir su causa la Corte Suprema.

El Tribunal Superior de Bogotá le revocó la condena al ex presidente colombiano Álvaro Uribe por los cinco delitos por los que fue condenado a doce años de prisión , entre los que se encuentran tres casos de soborno y dos por fraude procesal. Sin embargo, el caso aún puede recurrirse ante la Corte Suprema del país.

La Justicia ha emitido este martes un fallo de segunda instancia en el que le revocó a Uribe la sentencia de doce años de prisión domiciliaria por los cinco delitos que había sido declarado culpable. En su resolución, los magistrados criticaron la condena sucedida en primera instancia y la “técnica deficiente” de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que incurrió en una “valoración sesgada de la prueba”. Además, el Tribunal Superior de Bogotá anuló varias de las grabaciones al ex presidente que sirvieron para su acusación original.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer ex presidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Heredia lo hallara culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá le revocó la condena de doce años de prisión domiciliaria a Uribe, después de que la defensa del ex presidente y apelara la condena en primera instancia por considerar que no tenía fundamentos jurídicos suficientes.

El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se… https://t.co/2j3unJm2eL

Sin embargo, este fallo de segunda instancia también puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, que es lo que se espera que suceda en los próximos meses. De esta manera, el máximo tribunal colombiano decidirá finalmente si condena o absuelbe a Uribe en proceso que lo lleva recorriendo los pasillos de la Justicia hace trece años.

El caso contra el ex presidente se remonta a 2012, cuando Uribe era senador y denunció ante la Corte Suprema de Justicia a su compañero de la cámara alta, Iván Cepeda, de manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares colombianos.

El alto tribunal no solo que desestimó la acusación, sino que además se abrió una investigación contra Uribe al encontrar varios indicios de que su entorno había intentado influir en las declaraciones de ex paramilitares encarcelados. Uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave, aseguró que un abogado del expresidente, Diego Cadena, le ofreció beneficios para modificar su testimonio.

Monsalve grabó la conversación con una cámara oculta y el episodio se convirtió en una de las principales piezas de la causa contra Uribe, pero que ahora fue desestimada por el Tribunal Superior de Bogotá.