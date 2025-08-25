El rincón ítalo-pop que combina cocina, diversión y coctelería en Palermo Con espíritu de cantina moderna, platos para compartir, cócteles de autor y una agenda de entretenimiento única, ORNO se consolida como una de las propuestas gastronómicas más completas de la Ciudad. Por







En pleno corazón de Palermo, ORNO nació de la mano de Guadalupe García, junto a un equipo que ya es parte de su identidad, y se transformó en un espacio que combina cocina ítalo-porteña, mesas para compartir y una impronta festiva que invita a quedarse. Su propuesta se completa con CIMA, el rooftop bar que funciona sobre la cantina y suma tapeos, tragos y una vista privilegiada para disfrutar del atardecer y el anochecer porteño.

Qué se puede pedir en ORNO La carta de ORNO está pensada para que la experiencia arranque con platitos al centro de la mesa y se despliegue con platos abundantes que reversionan clásicos de bodegón en clave contemporánea. Entre los recomendados se destacan:

Scarpaccia (fina tarta italiana de zucchini).

Pizza frita de mortadella, straciatella y pesto.

Empanadas: de bondiola braseada, de pollo al verdeo y de mozzarella con berenjena y salsa de tomates mendocinos. Pueden ser al horno de leña o fritas.

Orno cocteles (1) Lasagna de espinacas, ricota, fior di latte y avellanas.

Gnudis de ricota y de ricota con queso (con crema de hongos y hongos tostados o con crema de limón, brócoli tostado y pangratatto).

Milanesa de lomo (sola o a la napolitana), que se puede acompañar con espinacas a la crema, spaghetti con crema de limón o papas fritas.

Pizzas Detroit, como la de peras o la de pepperoni, y pizzas napoletanas, como la Dolce Inferno y la Pumpkin, entre otras.

Postres como el Affogato (con helado de Scannapieco y café de especialidad Druppa), el tiramisú, el zabaglione con amarenas caseras o el clásico panqueque con dulce de leche.

La experiencia se realza en la barra con la creatividad de Flavia Arroyo, jefa de barra y referente de la coctelería porteña, quien sorprende con tragos originales como Birricilin, Toque Moderno y En la esquina del sol.

Una propuesta que va más allá del plato Además de su oferta gastronómica, ORNO se caracteriza por una agenda que lo distingue dentro de la movida porteña. Noches de Drag Bingo, Karaoke, el 29 de Ñoquis y Vino, o encuentros de Tarot bajo la luna llena conviven con la cocina, logrando un clima lúdico, relajado y siempre festivo que convierte cada visita en una experiencia distinta. ORNO - CIMA Dónde quedan ORNO y CIMA Orno y Cima se encuentran ubicados en Guatemala 4701, esquina Gurruchaga, en pleno barrio de Palermo.