El rincón ítalo-pop que combina cocina, diversión y coctelería en Palermo

En pleno corazón de Palermo, ORNO nació de la mano de Guadalupe García, junto a un equipo que ya es parte de su identidad, y se transformó en un espacio que combina cocina ítalo-porteña, mesas para compartir y una impronta festiva que invita a quedarse. Su propuesta se completa con CIMA, el rooftop bar que funciona sobre la cantina y suma tapeos, tragos y una vista privilegiada para disfrutar del atardecer y el anochecer porteño.
Qué se puede pedir en ORNO
La carta de ORNO está pensada para que la experiencia arranque con platitos al centro de la mesa y se despliegue con platos abundantes que reversionan clásicos de bodegón en clave contemporánea. Entre los recomendados se destacan:
La experiencia se realza en la barra con la creatividad de Flavia Arroyo, jefa de barra y referente de la coctelería porteña, quien sorprende con tragos originales como Birricilin, Toque Moderno y En la esquina del sol.
Una propuesta que va más allá del plato
Además de su oferta gastronómica, ORNO se caracteriza por una agenda que lo distingue dentro de la movida porteña. Noches de Drag Bingo, Karaoke, el 29 de Ñoquis y Vino, o encuentros de Tarot bajo la luna llena conviven con la cocina, logrando un clima lúdico, relajado y siempre festivo que convierte cada visita en una experiencia distinta.
Dónde quedan ORNO y CIMA
Orno y Cima se encuentran ubicados en Guatemala 4701, esquina Gurruchaga, en pleno barrio de Palermo.