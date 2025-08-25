25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El rincón ítalo-pop que combina cocina, diversión y coctelería en Palermo

Con espíritu de cantina moderna, platos para compartir, cócteles de autor y una agenda de entretenimiento única, ORNO se consolida como una de las propuestas gastronómicas más completas de la Ciudad.

Por
Una de las propuestas gastronómicas más completas de la Ciudad.

Una de las propuestas gastronómicas más completas de la Ciudad.

En pleno corazón de Palermo, ORNO nació de la mano de Guadalupe García, junto a un equipo que ya es parte de su identidad, y se transformó en un espacio que combina cocina ítalo-porteña, mesas para compartir y una impronta festiva que invita a quedarse. Su propuesta se completa con CIMA, el rooftop bar que funciona sobre la cantina y suma tapeos, tragos y una vista privilegiada para disfrutar del atardecer y el anochecer porteño.

Dónde se puede probar el mejor osobuco de la ciudad.
Te puede interesar:

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen un osobuco espectacular

Qué se puede pedir en ORNO

La carta de ORNO está pensada para que la experiencia arranque con platitos al centro de la mesa y se despliegue con platos abundantes que reversionan clásicos de bodegón en clave contemporánea. Entre los recomendados se destacan:

  • Scarpaccia (fina tarta italiana de zucchini).

  • Pizza frita de mortadella, straciatella y pesto.

  • Empanadas: de bondiola braseada, de pollo al verdeo y de mozzarella con berenjena y salsa de tomates mendocinos. Pueden ser al horno de leña o fritas.

Orno cocteles (1)
  • Lasagna de espinacas, ricota, fior di latte y avellanas.

  • Gnudis de ricota y de ricota con queso (con crema de hongos y hongos tostados o con crema de limón, brócoli tostado y pangratatto).

  • Milanesa de lomo (sola o a la napolitana), que se puede acompañar con espinacas a la crema, spaghetti con crema de limón o papas fritas.

  • Pizzas Detroit, como la de peras o la de pepperoni, y pizzas napoletanas, como la Dolce Inferno y la Pumpkin, entre otras.

  • Postres como el Affogato (con helado de Scannapieco y café de especialidad Druppa), el tiramisú, el zabaglione con amarenas caseras o el clásico panqueque con dulce de leche.

La experiencia se realza en la barra con la creatividad de Flavia Arroyo, jefa de barra y referente de la coctelería porteña, quien sorprende con tragos originales como Birricilin, Toque Moderno y En la esquina del sol.

Una propuesta que va más allá del plato

Además de su oferta gastronómica, ORNO se caracteriza por una agenda que lo distingue dentro de la movida porteña. Noches de Drag Bingo, Karaoke, el 29 de Ñoquis y Vino, o encuentros de Tarot bajo la luna llena conviven con la cocina, logrando un clima lúdico, relajado y siempre festivo que convierte cada visita en una experiencia distinta.

ORNO - CIMA

Dónde quedan ORNO y CIMA

Orno y Cima se encuentran ubicados en Guatemala 4701, esquina Gurruchaga, en pleno barrio de Palermo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde se puede comer el mejor lomo al champiñón de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen un lomo al champiñón riquísimo

Estos lomos a la mostaza son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomo a la mostaza

Una parrilla que se distingue por su enfoque en la excelencia de la carne argentina.

Un destino bien porteño para los amantes de la carne de pastura

La Mezzetta y La Posta de Achaval representan la esencia de la gastronomía porteña con sus versiones únicas de fugazzeta rellena.

Las 2 pizzerías destacadas de Buenos Aires para comer la mejor fugazzeta rellena

Este nuevo restaurante se encuentra en el corazón del barrio de Palermo.

La nueva parrilla de Palermo que ahúma cada bocado con precisión artesanal

Dónde se puede disfrutar del mejor matambre a la pizza de la ciudad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer un excelente matambre a la pizza

Rating Cero

Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Verónica Echegui tenía 42 años y murió a causa de un cáncer que padecía

Murió una reconocida actriz a los 42 años tras una larga enfermedad: el mensaje de la asociación de actores

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

últimas noticias

El escándalo por coimas también impacta en los mercados.

Cimbronazo en los mercados por el escándalo de las coimas: caen acciones y bonos

Hace 15 minutos
Milei celebró el éxito de Homo Argentum, protagonizada por Francella.

Milei festejó que Homo Argentum llegó al millón de espectadores: "Lo lloran los kukas"

Hace 52 minutos
Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

Hace 55 minutos
El Gobierno detalló los requisitos para acceder al subsidio SUR.

Hasta $10 mil millones en subsidios por inundaciones: el Gobierno informó cuáles son los requisitos para acceder

Hace 1 hora
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) prepara una nueva canasta para medir la inflación.

Marco Lavagna adelantó cuáles serán los cambios para medir la inflación: cuándo se implementarán

Hace 1 hora