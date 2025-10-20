20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El bodegón que propone encuentros y evoca recuerdos

Ubicado en el tranquilo barrio de Colegiales, Ostende ofrece un viaje culinario a la mesa familiar, donde cada plato es un abrazo al alma y un guiño al pasado.

Por
Un bodegón que trasciende lo gastronómico para convertirse en un punto de encuentro.

Un bodegón que trasciende lo gastronómico para convertirse en un punto de encuentro.

Ostende se erige como un verdadero templo a la nostalgia: se trata de un bodegón que trasciende lo gastronómico para convertirse en un punto de encuentro. Su propuesta es clara y conmovedora: recuperar la esencia de la mesa familiar que nos remite a la infancia y a las risas compartidas con amigos. Desde su ambientación, con mobiliario de los años 70, hasta su menú, cada detalle está pensado para transportar al comensal a esos momentos entrañables. De hecho, su nombre remite al balneario turístico, ya que varias generaciones guardan grandes recuerdos de viajes a esa parte de la costa.

Dónde comer la mejor pizza de jamón y morrones de la ciudad.
Te puede interesar:

Las mejores 2 pizzerías de Buenos Aires para comer pizza de jamón y morrones

Ostende es un espacio que invita a la sobremesa, a la charla y a disfrutar de platos abundantes, inspirados en las recetas de las abuelas, a base de carnes, pastas, arroces y frutos de mar que reconfortan el alma. Vale resaltar que, además, cuenta con opciones para todos los paladares, por ejemplo, los vegetarianos. Entre sus actividades, el 29 de cada mes el espacio vintage celebra el tradicional día de los ñoquis con variedades fuera de carta, juegos y sorpresas debajo de cada plato: una ocasión perfecta para pedir este clásico en un ambiente que hace sentir como en casa.

Ostende 2.jpg

Qué se puede pedir en Ostende

Entre las entradas, Ostende ofrece una tentadora selección que incluye rabas clásicas con alioli, mollejas al verdeo acompañadas de papas rejilla y gambas a la provenzal con papas pay. Para los amantes del queso, los triángulos de mozzarella con salsa picante y pesto de kale son una excelente posibilidad. También se destacan los chipirones con salsa verde y pimentón, los mejillones a la provenzal con papas fritas y la tradicional tortilla de papa rellena de mozzarella.

Como principales, algunos recomendados son el arroz crocante (con langostinos, castañas y tomates confitados), la paella Ostende (con arroz, mejillones, pollo, alioli y morrón), el risotto de hongos de pino y liliáceas, los fettuccini con frutos de mar y tinta de calamar, la pesca del día (con guarnición de puré de papas, espinaca y Pangrattato) o la carne al horno (con demiglace, papas, batatas y boniato). También tienen pastas como los pappardelle con berenjena ahumada y los sorrentinos de roast beef con pomodoro.

Ostende - chocotorta en vaso 1.jpg

La casa cuenta con una sección ideal para compartir, con preparaciones populares como la milanesa de ternera a la napolitana, la milanesa de berenjena ahumada a la napolitana (opción vegetariana), la suprema de pollo a la fugazzeta y el matambre de cerdo a la napolitana. Todas estas alternativas pueden acompañarse con guarniciones a elección, como puré de papas, papas fritas, ensalada del día o papardelle Alfredo.

El apartado dulce de la carta exhibe postres tradicionales, como el tiramisú casero —para rendir tributo a la tradición italiana—, el vintage Almendrado (con praliné de almendras y chocolate semiamargo), el clásico flan casero, con chantilly y dulce de leche, y el flan Ostende, con un toque especial de caramelo salado y chantilly de lima.

La carta de bebidas sorprende con una cuidada selección de vinos y con las estrellas de la casa: los vermuts clásicos y las creaciones propias. Algunos recomendados son el Vermut Ostende (un blend de vermuts, salmuera, soda y aceitunas), el Mito de Ostende (Campari, rosso, soda y espuma de eneldo) y el Amalfitana Tonic (vermut blanco, cordial de hierbas y tónica).

Ostende - Entrada 3

Dónde queda Ostende

Ostende está ubicado en Virrey Loreto 3303, en el creciente circuito gastronómico de Colegiales, que fusiona la tranquilidad del barrio y la presencia de árboles y verde con una serie de propuestas para disfrutar de la buena cocina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde se puede probar el mejor helado de pistacho de la ciudad.

Las mejores 2 heladerías de Buenos Aires que hace un helado de pistacho exquisito

Este bodegón sirve las mejores milanesas de bife de lomo.

El bodegón de Buenos Aires que ofrece milanesa libre: de las mejores de la ciudad

Un espacio que combina gastronomía artesanal, ambientación exótica y noches musicales.

Cocina, música y arte bajo los Arcos del Rosedal

La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Dónde probar la mejor torta galesa de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer torta galesa

Propuestas especiales para el Día de la Madre.

Regalos, menús y promociones para el Día de la Madre

Rating Cero

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.
play

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 14 minutos
María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Hace 19 minutos
El desembolso se enmarca en la Estrategia País 2025-2028 del BID para la Argentina.

El BID anunció un préstamo de u$s500 millones para atención a jubilados y pensionados del PAMI

Hace 46 minutos
La ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación de la Línea F de subte: su inauguración está prevista para 2031

La ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación de la Línea F de subte: su inauguración está prevista para 2031

Hace 56 minutos
Donald Trump junto a Xi Jinping.

Trump confirmó que busca un acuerdo comercial con Xi Jinping y viajar a China en 2026

Hace 1 hora