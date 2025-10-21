Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de octubre

El dólar en Banco Nación cotiza en alza este martes y se vende a $1.505 en medio de una fuerte presión cambiaria a días de las elecciones legislativas nacionales. El oficial cotiza a $1.444,28 para la compra y $1.495,61 para la venta, mientras que el blue también sube y se comercializa arriba de los $1.500.
Así, en esta semana clave, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios (como el de la recompra de deuda) y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $435,33 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.
El dólar oficial sigue sin encontrar su techo en la última semana antes de las elecciones.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.444,28 para la compra y $1.495,61 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.483.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.943,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.568,99 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.548,82.
Dólar futuro
El dólar futuro se vende a $1.483.