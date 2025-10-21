Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de octubre

El oficial opera a $1.444,28 para la compra y $1.495,61 para la venta, luego de la confirmación del swap y un nuevo mensaje del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Fuerte alza en el Banco Nación y los financieros.

El dólar oficial comenzó al alza la última semana antes de las elecciones.

El dólar en Banco Nación cotiza en alza este martes y se vende a $1.505 en medio de una fuerte presión cambiaria a días de las elecciones legislativas nacionales. El oficial cotiza a $1.444,28 para la compra y $1.495,61 para la venta, mientras que el blue también sube y se comercializa arriba de los $1.500.

Así, en esta semana clave, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios (como el de la recompra de deuda ) y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $435,33 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

El dólar oficial sigue sin encontrar su techo en la última semana antes de las elecciones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.444,28 para la compra y $1.495,61 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.483.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.943,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.568,99 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.548,82.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.483.