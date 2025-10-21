El Museo del Louvre calculó que las joyas robadas tienen un valor superior a los u$s100 millones Laure Beccuau, la fiscal del caso, calificó el asalto como "extremadamente espectacular" y dijo que la investigación está avanzada en la identificación de los cuatro delincuentes. Más de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda de las gemas de la corona francesa. Por







El Museo del Louvre, ícono de la capital francesa, estimó que las ocho joyas robadas el domingo pasado en la Galería de Apolo tienen un valor de 88 millones de euros (102 millones de dólares). Así lo aseguró este martes la fiscal del caso, Laure Beccuau.

Beccuau sostuvo que la investigación del robo de las joyas de la corona francesa está avanzada en cuanto la identificación de al menos unas cuatro personas que llevaron adelante el robo "extremadamente espectacular", como ella mismo lo calificó.

La fiscal del caso, en el que trabajan más de cien investigadores, agregó que "no está descartada" la hipótesis de que exista una o más personas que hayan ayudado a los delincuentes desde adentro del Museo del Louvre.

"Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas", dijo la fiscal en una entrevista con el canal televisivo RTL. "Quizás podamos esperar que piensen esto y no destruyan estas joyas", agregó Beccuau sobre la esperanza de las autoridades de recuperar este patrimonio millonario de la corona francesa.

Por otra parte, este asalto sucedido el pasado domingo y que fue considerado por la prensa local como "el robo del siglo" ha despertado fuertes críticas a la dirección del museo y al Ministerio de Cultura por no haber protegido suficiente las joyas en una de las instituciones más emblemáticas del mundo.