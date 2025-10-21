21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Museo del Louvre calculó que las joyas robadas tienen un valor superior a los u$s100 millones

Laure Beccuau, la fiscal del caso, calificó el asalto como "extremadamente espectacular" y dijo que la investigación está avanzada en la identificación de los cuatro delincuentes. Más de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda de las gemas de la corona francesa.

Por
Hay más de 100 investigadores involucrados en la búsqueda de las joyas.

Hay más de 100 investigadores involucrados en la búsqueda de las joyas.

El Museo del Louvre, ícono de la capital francesa, estimó que las ocho joyas robadas el domingo pasado en la Galería de Apolo tienen un valor de 88 millones de euros (102 millones de dólares). Así lo aseguró este martes la fiscal del caso, Laure Beccuau.

Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.
Te puede interesar:

El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

Beccuau sostuvo que la investigación del robo de las joyas de la corona francesa está avanzada en cuanto la identificación de al menos unas cuatro personas que llevaron adelante el robo "extremadamente espectacular", como ella mismo lo calificó.

La fiscal del caso, en el que trabajan más de cien investigadores, agregó que "no está descartada" la hipótesis de que exista una o más personas que hayan ayudado a los delincuentes desde adentro del Museo del Louvre.

"Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas", dijo la fiscal en una entrevista con el canal televisivo RTL. "Quizás podamos esperar que piensen esto y no destruyan estas joyas", agregó Beccuau sobre la esperanza de las autoridades de recuperar este patrimonio millonario de la corona francesa.

Por otra parte, este asalto sucedido el pasado domingo y que fue considerado por la prensa local como "el robo del siglo" ha despertado fuertes críticas a la dirección del museo y al Ministerio de Cultura por no haber protegido suficiente las joyas en una de las instituciones más emblemáticas del mundo.

Las principales dudas sobre el caso surgieron entorno a la seguridad del Louvre y si las cámaras de seguridad podrían haber fallado, ya que los ladrones accedieron al edificio después de subir con la ayuda de una canasta y un brazo mecánico. Luego, forzaron una ventana del museo, rompieron vitrinas y huyeron con las joyas napoleónicas.

Noticias relacionadas

Artem Dolgopyat, el gimnasta israelí más destacado, ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 y una de plata en París 2024.

Indonesia le niega la entrada a los deportistas israelíes que iban a disputar el Mundial de Gimnasia Artística

Carla Bruni, esta mañana, en la puerta de su domicilio en Villa Montmorency, París.
play

Quién es Carla Bruni, la famosa cantante francesa que acompañó a Sarkozy hasta la prisión

Carlos Cascote Bértola contó que en la prisión de máxima seguridad israelí los mantuvieron hacinados, mal alimentados y con poca agua. También hubo torturas como simulacros de fusilamiento.

"En Israel hubo torturas y simulacros de fusilamiento", denunció uno de los capitanes de las flotillas que fueron a Gaza

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su  historia: causas y consecuencias

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias

El ajedrecista era conocido por sus seguidores en internet como Danya.
play

Quién era Daniel Naroditsky, el Gran Maestro de ajedrez y streamer, que murió de forma inesperada

La reunión entre Putin y Trump no tenía fecha confirmada, pero iba a realizarse en Hungría.

Estados Unidos anunció que se suspendió la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Rating Cero

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!"

últimas noticias

El último registro de la camioneta, previo a ser hallada.

Chubut: difundieron la última imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos

Hace 31 minutos
Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.

El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

Hace 33 minutos
Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

Hace 36 minutos
Artem Dolgopyat, el gimnasta israelí más destacado, ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 y una de plata en París 2024.

Indonesia le niega la entrada a los deportistas israelíes que iban a disputar el Mundial de Gimnasia Artística

Hace 40 minutos
play
El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Hace 41 minutos