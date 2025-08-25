Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen un osobuco espectacular

25 de agosto de 2025 Inicio
Dónde se puede probar el mejor osobuco de la ciudad.

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese contexto, en muchas cartas de bodegones se encuentra la carne de osobuco.

Una de las propuestas gastronómicas más completas de la Ciudad.
Se trata de uno de los cortes más populares en nuestro país, que se sirve de diferentes formas. Su particularidad es el hueso hueco que se encuentra en su corte, que sirve para aportar sabor y para que la carne se cocine al punto de estar tierna. En Buenos Aires, dos bodegones se han convertido en especialistas en esta materia, y preparan este plato como nadie.

Polenta con osobuco del bodegón Oveja Negra

La Casona de Belgrano

“No somos un bodegón, no somos un restaurante gourmet: somos lo mejor de los dos”, es el lema de la Casona de Belgrano, ubicada dentro del Club Belgrano en el famoso barrio porteño. Este sitio, si bien ya excelente en su cocina, cosechó popularidad a través de sus redes sociales.

Si bien en este bodegón se encuentran los principales platos típicos argentinos e italianos —empanadas, pastas y los mejores cortes de carnes—, decenas de comensales lo visitan cada noche con el único motivo de probar su plato estrella: el Osobuco Rey. Se trata de un corte de carne de dos kilos y medio, recomendado para compartir entre tres personas, que lleva una cocción de alrededor de seis horas. Como resultado, una carne que se deshace al cortar, acompañada de un cremoso y especiado puré.

Este sitio se encuentra ubicado en Arribeños 1701 en el barrio porteño de Belgrano, a pocas cuadras de las Barrancas de Belgrano. Solo es posible ir a cenar y se encuentra abierto de martes a sábados de 20 a 23:30. Durante el mediodía de los fines de semana, el salón está reservado exclusivamente para los socios del Club Belgrano.

La Ochavita

Este es uno de los bodegones más aclamados de Buenos Aires. Con una carta variada y precios accesibles, este local tiene la particularidad de que es atendido por los propios dueños, "el Tano y Mariana", que ordenan los pedidos del demandado restaurante. Asimismo, la decoración es de época, con mesas de madera y cuadros antiguos que ya instalan un clima de comodidad.

La Ochavita
El bodegón es un lugar de barrio y sus preparaciones son completamente caseras.

La carta de La Ochavita cuenta con una infinidad de deliciosos platos. Sin embargo, destacan sus cortes de carne por su larga cocción, y entre ellos, el que más sale es el osobuco, caracterizado por su intenso sabor. Asimismo, otros de los más pedidos son las empanadas fritas de vacío, así como los sandwiches de milanesa y las pastas frescas.

La Ochavita está ubicada en pleno corazón de Matadores, en la calle Pieres 1399. Situado a pocos metros de la avenida Juan Bautista Alberdi, las líneas de colectivo 117, 126 y 55 cuentan con paradas cercanas. Además, ir de manera particular, como por ejemplo en auto, también es una manera rápida para poder disfrutar de este auténtico bodegón.

