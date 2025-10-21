Las mejores 2 pastelerías de Buenos Aires para comer chocotorta

Esta receta, que surgió en la década de 1980 como publicidad de una marca de galletitas, enseguida se convirtió en un clásico de la gastronomía argentina. Estos locales le agregan un toque único a la preparación.

La gastronomía en la ciudad de Buenos Aires tiene muchos postres tradicionales, pero quizás pocos tan difundidos como la chocotorta. Esta receta simple, con pocos ingredientes y muy fácil de preparar, es una bomba de sabor que no puede faltar en ningún cumpleaños y, en el último tiempo, se sumó al menú de varios cafés y restaurantes.

La receta, que se popularizó durante la década de 1980, surgió como una estrategia publicitaria de la empresa que fabrica las famosas galletitas de chocolate. La publicista Marité Mabragaña, fanática de la pastelería, inventó la receta y se la ofreció a la compañía, que quedó encantada con la idea.

A partir de ese momento, se difundió por todo el país y se convirtió en uno de los dulces preferidos de los argentinos; en 2020, el medio especializado Taste Atlas la eligió como el mejor postre del mundo. Si querés disfrutar de grandes versiones, estas son las dos mejores pastelerías de Buenos Aires para comer chocotorta.

La famosa cocinera tiene varios locales en la Ciudad de Buenos Aires donde ofrece una gran variedad de tortas, desde clásicos internacionales como el cheesecake hasta recetas bien argentinas, con mucho dulce de leche. Se pueden encargar enteras o pedir una porción para disfrutar con un café.

Por supuesto, no puede faltar la chocotorta, que se prepara con muchos pisos, relleno abundante y una tentadora decoración con rulos de chocolate. Tiene sucursales en 11 de Septiembre 982 (Belgrano), Echeverría 3240 (Belgrano R), 11 de Septiembre 1172 (Belgrano R) y Suipacha 1371 (Retiro).

Desarmadero

Chocotorta de Desarmadero Bar Desarmadero Bar

Este clásico bar, que tiene dos locales en el barrio de Palermo, es conocido por su ambiente moderno y relajado, con mesas amplias, riquísima cerveza artesanal y un menú donde se destacan las picadas, carnes, milanesas y hamburguesas, pero también hay varias opciones dulces para el postre.

Una de las más elegidas es la chocotorta, que se aleja de la receta tradicional al sumar crema de whisky, café y chocolate rallado, lo que le da un toque único. Tiene dos sucursales, una en Gorriti 4295 (abre todos los días desde las 18) y otra en Gorriti 4300 (abre desde las 12 hasta la madrugada).