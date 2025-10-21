21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Las mejores 2 pastelerías de Buenos Aires para comer chocotorta

Esta receta, que surgió en la década de 1980 como publicidad de una marca de galletitas, enseguida se convirtió en un clásico de la gastronomía argentina. Estos locales le agregan un toque único a la preparación.

Por
Estas son las mejores chocotortas de Buenos Aires.

Estas son las mejores chocotortas de Buenos Aires.

  • La receta de chocotorta surgió en los años '80 como publicidad de una marca de galletitas.
  • Por su simpleza y sabor, se convirtió en un clásico y se incluyó en el menú de pastelerías, cafés y restaurantes.
  • Maru Botana la vende en sus locales, entera o por porciones, con muchas capas y mucho relleno.
  • Desarmadero Bar sirve una versión única con café y crema de whisky.
Un bodegón que trasciende lo gastronómico para convertirse en un punto de encuentro.
Te puede interesar:

El bodegón que propone encuentros y evoca recuerdos

La gastronomía en la ciudad de Buenos Aires tiene muchos postres tradicionales, pero quizás pocos tan difundidos como la chocotorta. Esta receta simple, con pocos ingredientes y muy fácil de preparar, es una bomba de sabor que no puede faltar en ningún cumpleaños y, en el último tiempo, se sumó al menú de varios cafés y restaurantes.

La receta, que se popularizó durante la década de 1980, surgió como una estrategia publicitaria de la empresa que fabrica las famosas galletitas de chocolate. La publicista Marité Mabragaña, fanática de la pastelería, inventó la receta y se la ofreció a la compañía, que quedó encantada con la idea.

A partir de ese momento, se difundió por todo el país y se convirtió en uno de los dulces preferidos de los argentinos; en 2020, el medio especializado Taste Atlas la eligió como el mejor postre del mundo. Si querés disfrutar de grandes versiones, estas son las dos mejores pastelerías de Buenos Aires para comer chocotorta.

Maru Botana Dulce & Salado

Chocotorta de Maru Botana

La famosa cocinera tiene varios locales en la Ciudad de Buenos Aires donde ofrece una gran variedad de tortas, desde clásicos internacionales como el cheesecake hasta recetas bien argentinas, con mucho dulce de leche. Se pueden encargar enteras o pedir una porción para disfrutar con un café.

Por supuesto, no puede faltar la chocotorta, que se prepara con muchos pisos, relleno abundante y una tentadora decoración con rulos de chocolate. Tiene sucursales en 11 de Septiembre 982 (Belgrano), Echeverría 3240 (Belgrano R), 11 de Septiembre 1172 (Belgrano R) y Suipacha 1371 (Retiro).

Desarmadero

Chocotorta de Desarmadero Bar

Este clásico bar, que tiene dos locales en el barrio de Palermo, es conocido por su ambiente moderno y relajado, con mesas amplias, riquísima cerveza artesanal y un menú donde se destacan las picadas, carnes, milanesas y hamburguesas, pero también hay varias opciones dulces para el postre.

Una de las más elegidas es la chocotorta, que se aleja de la receta tradicional al sumar crema de whisky, café y chocolate rallado, lo que le da un toque único. Tiene dos sucursales, una en Gorriti 4295 (abre todos los días desde las 18) y otra en Gorriti 4300 (abre desde las 12 hasta la madrugada).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde comer la mejor pizza de jamón y morrones de la ciudad.

Las mejores 2 pizzerías de Buenos Aires para comer pizza de jamón y morrones

Dónde se puede probar el mejor helado de pistacho de la ciudad.

Las mejores 2 heladerías de Buenos Aires que hace un helado de pistacho exquisito

Este bodegón sirve las mejores milanesas de bife de lomo.

El bodegón de Buenos Aires que ofrece milanesa libre: de las mejores de la ciudad

Un espacio que combina gastronomía artesanal, ambientación exótica y noches musicales.

Cocina, música y arte bajo los Arcos del Rosedal

La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Dónde probar la mejor torta galesa de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer torta galesa

Rating Cero

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

últimas noticias

Los demócratas cuestionaron que Bessent no haya consultado al Congreso.

Los demócratas presionan a Bessent y piden suspender el swap con Argentina

Hace 10 minutos
Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Hace 17 minutos
Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Hace 24 minutos
Hacer un asado por primera vez puede parecer todo un desafío, pero con los consejos correctos se convierte en una experiencia divertida.

Parrilla, carne y más: estos son los mejores consejos para hacer un asado por primera vez

Hace 24 minutos
play

Cobertura especial de las elecciones legislativas: Argentina vota y lo vivís por C5N

Hace 30 minutos