Naciones Unidas condenó a Estados Unidos por sus ataques contra Venezuela

"La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse”, sostuvieron los relatores especiales designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante el aumento de las tensiones en el Caribe.

En el último mes

Las Naciones Unidas apuntaron contra Estados Unidos por sus acciones encubiertas y las amenazas de uso de la fuerza armada contra Venezuela, lo que entendieron como una violación a su soberanía, a partir de la creciente tensión en el Caribe y la posibilidad de una guerra abierta entre ambos países.

“Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con el uso de la fuerza armada contra otro país”, sostuvieron los relatores especiales designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un encuentro celebrado en la ciudad suiza de Ginebra.

“Estas acciones constituyen una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe”, agregó el grupo de expertos conformado por el griego Georgios Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; el australiano Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y el chileno-argentino Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Además, el grupo de expertos de Naciones Unidas tomó nota sobre el aumento significativo de tropas militares estadounidenses ya en marcha en el Caribe, y que los recientes anuncios del Presidente de los Estados Unidos siguen a una serie de operaciones letales por parte de las fuerzas estadounidenses dirigidas a buques frente a las costas de Venezuela, presuntamente involucrados en el tráfico de narcóticos.

“Incluso si tales acusaciones estuvieran fundamentadas, el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base jurídica adecuada viola el derecho internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales”, dijeron los expertos.

“Los preparativos para una acción militar encubierta o directa contra otro Estado soberano constituyen una violación aún más grave de la Carta de las Naciones Unidas”, sostuvieron los expertos de Naciones Unidas. Luego, cerraron que "La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse”.

