Israel recibió los cuerpos de dos rehenes que murieron secuestrados por el grupo terrorista Hamas

El Comité Internacional de la Cruz Roja le entregó al Ejército israelí los cuerpos de otros dos cautivos, lo que eleva a 15 los cadáveres recuperados que estaban en manos de la organización palestina. Fueron identificados como Aryeh (Zalman) Zalmanowicz, de 85 años, y Tamir Adar, de 38, ambos del kibutz Nir Oz.

Por
Los dos cuerpos entregador por Hamas

Los dos cuerpos entregador por Hamas, en ataúdes envueltos con la bandera de Israel.

El Ejército de Israel confirmó la recepción de dos ataúdes con los cuerpos de rehenes que murieron secuestrados por parte del grupo terrorista Hamas, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Tras el acuerdo de alto el fuego refrendado la semana pasada, los féretros fueron entregados a su custodia y trasladados hacia el país hebreo, donde fueron identificados en el Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos ocho personas murieron este fin de semana.
Israel acusó a Hamás de romper el alto al fuego y atacó el sur de Gaza

Se trata de Aryeh (Zalman) Zalmanowicz, de 85 años, y Tamir Adar, de 38, ambos del kibutz Nir Oz. Los cuerpos fueron trasladados por la Cruz Roja a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), donde inspeccionaron los ataúdes antes de envolverlos en banderas israelíes y celebrar una breve ceremonia dirigida por un rabino militar.

"Según la información y los servicios de inteligencia disponibles, el difunto Aryeh (Zalman) Zalmanowitz fue secuestrado, en vida, de su hogar en el kibutz Nir Oz por la organización terrorista Hamás. Se estima que Zalman fue asesinado en cautiverio el 17/11/23. Zalman, que tenía 85 años al momento de su muerte, dejó dos hijos y cinco nietos", indicó un comunicado de la oficina del primer ministro.

En cuanto al otro rehén fallecido, expresó: "Según la información y los servicios de inteligencia disponibles, el difunto Mayor General (reservado) Tamir Adar, subjefe del Estado Mayor y miembro del escuadrón de preparación Nir Oz, cayó en combate defendiendo el kibutz la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado por la organización terrorista Hamás. Tamir, de 38 años al momento de su muerte, fue declarado muerto el 01/04/2024. Le sobreviven su esposa, dos hijos, sus padres, dos hermanos y una hermana. Su abuela, Yaffe Adar, también fue secuestrada y devuelta en el acuerdo "Sky Doors" en noviembre de 2023".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idfonline/status/1980777128074330483&partner=&hide_thread=false

Hasta ahora, los terroristas de Hamas liberaron a 20 rehenes con vida y han entregado los restos de 15 rehenes de un total de 28 cadáveres que se espera sean devueltos bajo el acuerdo de alto el fuego suscrito este mes. Las autoridades israelíes continúan a la espera de otros 13 cuerpos, mientras se mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de los términos del pacto.

Finalmente, concluyó: "Las FDI comparten el dolor de las familias, siguen invirtiendo todos sus esfuerzos en el regreso de los secuestrados fallecidos y se preparan para seguir aplicando el acuerdo. Hamás debe cumplir su parte del acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro apropiado".

israel rehenes
