22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

"Gordas no": el auto que se volvió viral por un repudiable cartel luminoso

Un Fiat 147 fue captado en la vía pública con luces LED decorativas que primero dibujaban "ojitos" en el parabrisas y luego se transformaban en un mensaje de carácter abiertamente gordofóbico.

Por
Gordas no: el auto que se volvió viral por un repudiable cartel luminoso

Un video viralizado en redes sociales desató una ola de indignación y debate en Argentina, luego de que se capturara un vehículo Fiat 147 circulando con un cartel LED que exhibía el mensaje "gordas NO".

Yolanda Díaz tuvo un furcio viral.
Te puede interesar:

"Queda gobierno de corrupción para rato": el furcio viral de la vicepresidenta de España

La controvertida leyenda, proyectada en la luneta trasera del auto, generó un rápido repudio público, reavivando la discusión sobre la difusión de mensajes discriminatorios en espacios públicos y la necesidad de legislación más estricta en la materia.

La polémica surgió a partir de una grabación realizada por otro conductor, donde se mostraba inicialmente el vehículo con luces LED decorativas, popularmente conocidas como "ojitos" en el parabrisas, que le daban una apariencia inofensiva o "tierna".

Sin embargo, al enfocar el cartel posterior, el mensaje de carácter abiertamente gordofóbico transformó la percepción del contenido, provocando que el clip se propagara masivamente en plataformas digitales y medios de comunicación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Carlos Bilardo anticipó hace 50 años a Marruecos como campeón del mundo.

Carlos Bilardo anticipó a Marruecos campeón del mundo: "Acá está el futuro del fútbol..."

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.

Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

Julián Serrano y Liam Payne quedaron vinculados para siempre por una insólita razón.

Julián Serrano es tendencia a un año de la muerte de Liam Payne: los mejores memes

Nico Vázquez estaría en la dulce espera con Dai Fernández.
play

Escandalosa revelación expuso a Nico Vázquez: "Va a ser papá con Dai Fernández"

La joven pesaba 22 kilos al momento de su muerte. 

Estremecedor: murió una influencer polaca de 27 años por desnutrición extrema

Liam Payne murió a sus 31 años en Argentina luego de 16 días muy intensos.

Crónica de una muerte anunciada: Liam Payne y un recorrido por sus últimos días en Argentina

Rating Cero

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

últimas noticias

El plantel de Racing en la puerta del hotel con los hinchas de fondo.

Banderazo en Río de Janeiro: los hinchas de Racing recibieron al plantel a pura fiesta

Hace 48 minutos
En el último mes, Estados Unidos atacó unas cinco lanchas cerca de las costas de Venezuela presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Naciones Unidas condenó a Estados Unidos por sus ataques contra Venezuela

Hace 53 minutos
Álvaro Uribe fue el presidente de Colombia entre los años 2002 y 2010. 

La Justicia de Colombia revocó la condena para el ex presidente Álvaro Uribe

Hace 1 hora
Los dos cuerpos entregador por Hamas, en ataúdes envueltos con la bandera de Israel.

Israel recibió los cuerpos de dos rehenes que murieron secuestrados por el grupo terrorista Hamas

Hace 1 hora
Gordas no: el auto que se volvió viral por un repudiable cartel luminoso

"Gordas no": el auto que se volvió viral por un repudiable cartel luminoso

Hace 1 hora