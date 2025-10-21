"Gordas no": el auto que se volvió viral por un repudiable cartel luminoso Un Fiat 147 fue captado en la vía pública con luces LED decorativas que primero dibujaban "ojitos" en el parabrisas y luego se transformaban en un mensaje de carácter abiertamente gordofóbico. Por







Un video viralizado en redes sociales desató una ola de indignación y debate en Argentina, luego de que se capturara un vehículo Fiat 147 circulando con un cartel LED que exhibía el mensaje "gordas NO".

La controvertida leyenda, proyectada en la luneta trasera del auto, generó un rápido repudio público, reavivando la discusión sobre la difusión de mensajes discriminatorios en espacios públicos y la necesidad de legislación más estricta en la materia.

La polémica surgió a partir de una grabación realizada por otro conductor, donde se mostraba inicialmente el vehículo con luces LED decorativas, popularmente conocidas como "ojitos" en el parabrisas, que le daban una apariencia inofensiva o "tierna".

Sin embargo, al enfocar el cartel posterior, el mensaje de carácter abiertamente gordofóbico transformó la percepción del contenido, provocando que el clip se propagara masivamente en plataformas digitales y medios de comunicación.

Por las particulares luces que tiene el parabrisas de este autito. pic.twitter.com/Ps8ydisdvB — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 13, 2025