Las mejores 2 heladerías de Buenos Aires que hace un helado de pistacho exquisito

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se consolidó como uno de los grandes polos gastronómicos de América Latina. Su oferta combina tradición, innovación y una diversidad de sabores que se reflejan también en el mundo de las heladerías artesanales. Entre los sabores que más crecieron en popularidad en los últimos años, el pistacho ocupa un lugar destacado.

Su color característico, su textura cremosa y su sabor equilibrado entre lo dulce y lo salado lo convirtieron en el preferido de muchos fanáticos del helado artesanal.

En Buenos Aires, Cadore y Dios Gelato son dos de las heladerías más reconocidas por lograr versiones excepcionales de este clásico, elaboradas con materias primas de primera calidad y técnicas tradicionales.

Fundada en 1957 por una familia de origen italiano, Cadore es una de las heladerías más emblemáticas de Buenos Aires y un ícono del centro porteño. Su historia, marcada por la tradición y el trabajo artesanal, la llevó a ser reconocida por prestigiosas guías internacionales, incluso figurando entre l as mejores heladerías del mundo según National Geographic. El local conserva su encanto clásico, con un ambiente familiar y atención personalizada.

El helado de pistacho de Cadore destaca por su intensidad y cremosidad, elaborado con pistachos naturales importados que le otorgan un sabor auténtico. Además, otros gustos como el dulce de leche granizado, el chocolate amargo y el sambayón se encuentran entre los más elegidos por los clientes habituales. Cada sabor mantiene el equilibrio perfecto entre textura y dulzura, reflejando el compromiso del local con la calidad.

Cadore se encuentra en Avenida Corrientes 1695, en el barrio de San Nicolás, a pocos metros del Obelisco. Para llegar, se puede tomar la línea B del subte hasta la estación Callao o Uruguay, o los colectivos 24, 26, 29, 180 y 146, que tienen parada sobre la misma avenida.

Dios Gelato

Dios Gelato representa la nueva generación de heladerías gourmet en Buenos Aires. Su propuesta combina la tradición italiana con técnicas contemporáneas, dando lugar a creaciones de sabor intenso y textura suave. El local se distingue por su estética moderna, su ambiente minimalista y la atención cuidada, que convierte cada visita en una experiencia sensorial.

El pistacho es, sin dudas, su sabor estrella. Elaborado con pistachos sicilianos de alta calidad, ofrece una cremosidad perfecta y un equilibrio notable entre lo dulce y lo terroso. Otros gustos recomendados son el gianduia, el chocolate belga, la crema di latte y el de avellanas, todos elaborados con ingredientes naturales y sin conservantes.

Dios Gelato está ubicado en Av. Gral. Las Heras 3800, en el barrio de Palermo. Para llegar, se puede tomar la línea D de subte hasta la estación Plaza Italia y caminar unas cuadras; también es accesible mediante las líneas de colectivo que circulan por Av. General Las Heras o por la zona de Palermo.