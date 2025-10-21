Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole El futbolista español convirtió en la goleada 6-1 de Barcelona sobre Olympiacos y decidió hacer un festejo para la cantante rosarina.







El futbolista español Lamine Yamal dedicó un gol en la UEFA Champions League a la cantante Nicki Nicole y evidenció el gran momento que atraviesa su relación, ya que cada vez es más común ver a la rosarina en los partidos de FC Barcelona.

En lo que fue triunfo de los blaugranas por la tercera fecha de la Champions League, el futbolista de 18 años anotó uno de los seis goles de su equipo y lo hizo desde el punto penal. De esta manera, tuvo la oportunidad de celebrar junto a sus compañeros e hinchas, momento en el que decidió integrar a su pareja de forma pública.

A los 67 minutos de partido, Yamal puso el 3-1 parcial sobre Olympiacos de Grecia y con un delicado toque al palo derecho del arquero Konstantinos Tzolakis. Inmediatamente, fue para el lado del córner y primero realizó su habitual festejo con el que se coloca una corona a él mismo, para luego abrazarse junto con Frenkie De Jong, Marcus Rashford, Jules Koundé, Pedri y más.

Luego de los abrazos con sus compañeros, Lamine Yamal señaló a Nicki Nicole y le envió un beso frente a los ojos del mundo, algo que confirmó el gran momento que atraviesan como pareja. Esto fue tomado incluso por las cámaras del partido, ya que la cantante rosarina apareció en la transmisión mundial de la Champions League.

Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Kp6HAodruO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025 En este mismo partido hubo más argentinos, ya que en Olympiacos fueron titulares Francisco Ortega y Santiago Hezze, mientras que Lorenzo Scipioni no salió del banco de suplentes. El ex-Vélez Sarsfield disputó 53 minutos, mientras que el ex-Huracán se fue expulsado por doble amarilla a los 12' del segundo tiempo.