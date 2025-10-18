Este restaurante se especializa en carnes a la parrilla, pero también sirve pastas caseras, empanadas y tortillas. La estrella del menú es la Súper Mila, que alcanza para compartir entre tres o cuatro personas.

La escena gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires es muy amplia, y es común encontrar parrillas con excelentes carnes por un lado y bodegones que sirven las mejores minutas por el otro. Sin embargo, un restaurante logró combinar lo mejor de los dos mundos y, aunque es una parrilla, también es conocida por su milanesa libre.

Se trata de La Dorita, que tiene tres sucursales en Palermo y Belgrano, y sirve una de las mejores milanesas de bife de chorizo de la ciudad. El menú se especializa en carnes a las brasas, pero también incluye los platos más destacados de la gastronomía argentina como pastas, milanesas, empanadas y tortillas.

La fórmula del éxito es simple: productos de la mejor calidad, porciones generosas y precios razonables. El primer local de La Dorita abrió en 2002, cuando Palermo Hollywood no era aún el polo gastronómico que surgió después, y se convirtió en uno de los restaurantes más elegidos de la escena porteña.

La Dorita tiene tres sucursales en la Ciudad de Buenos Aires. Dos ubicadas en el barrio de Palermo: una queda en Humboldt 1892, y la otra en Bulnes 2593. La tercera está en Belgrano, en Ciudad de la Paz 2130. Abren todos los días en horario corrido, desde las 12 hasta la medianoche.

Qué puedo pedir en La Dorita

La Dorita se presenta como una auténtica "parrilla argentina", y su menú lo refleja desde las entradas: hay empanadas de carne cortada a cuchillo, choricampi (chorizo relleno de mozzarella y cebolla caramelizada, envuelto en masa de pan de campo) y distintas variedades de provoleta.

Por supuesto, no faltan los cortes a la parrilla. Todas las carnes son de exportación, provienen de novillos criados a pastura y asadas a las brasas de Quebracho. Se puede pedir una tabla de achuras o de carnes para compartir, y una parrillada con la que comen tres o cuatro personas.

La Dorita

Otra estrella del menú son las milanesas de bife de chorizo, que se pueden pedir a la napolitana, a la fugazzeta o capresse, entre otros sabores, y salen con papas fritas o ensalada. En particular, se destaca la Super Mila, que alcanza para compartir entre tres o cuatro comensales.

Cómo llegar a La Dorita

Para llegar a la sucursal de Humboldt 1892 se puede usar el Subte D (queda a siete cuadras de la estación Palermo) o las líneas de colectivo 34, 39, 55, 108 y 111, entre otras. La sede de Bulnes 2593 queda a 10 cuadras de la estación Scalabrini Ortiz del Subte D, y también se puede llegar con los colectivos 39, 92 y 152. En el caso de Ciudad de la Paz 2130, se puede llegar en el Subte D (queda a dos cuadras de la estación Juramento) o con las líneas 29, 60 y 64, entre otras.