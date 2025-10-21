Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..." La histórica panelista negó ser la nueva conductora del ciclo de El Nueve, a pesar de lo que dijo el conductor de LAM, y reafirmó su lealtad al periodista.







La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita. Redes Sociales

La panelista Edith Hermida desmintió al conductor Ángel de Brito tras conocerse la partida de Beto Casella de Bendita a otro canal: "Trabajaría con Beto Casella hasta el final de mi vida". El emblemático presentador de TV confirmó su salida de El Nueve y trascendió que también estará al frente de un nuevo ciclo en América.

La mediática respondió al conductor de LAM, quien dijo que ella sería quien tome el lugar de Casella: "Eso corre por cuenta de Ángel, yo no tomé ninguna decisión todavía. Me tomo mi tiempo para pensar las cosas. No hablé con nadie del canal, nadie me ofreció nada".

"A mi me encantaría que él se quede, es raro imaginarme separada de Beto, trabajaría con el hasta el final de mi vida", dijo sobre su colega.

Hermida habló con el móvil de Intrusos y dio detalles de si se queda o no : "El problema es que yo en Canal 9 estoy en relación de dependencia, hace 18 años que estoy. Averigüe con una abogada previsional y tengo 27 años de aportes, yo tengo antigüedad acá".

Embed ️ EDITH HERMIDA: "ME ENCANTARÍA QUE BETO CASELLA SE QUEDE EN BENDITA", Y DIJO: "ES RARO IMAGINARME LEJOS DE ÉL"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/d6CWa2OD5R — América TV (@AmericaTV) October 21, 2025