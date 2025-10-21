22 de octubre de 2025 Inicio
Banderazo en Río de Janeiro: los hinchas de Racing recibieron al plantel a pura fiesta

En la previa al encuentro de ida frente a Flamengo por las semifinales del torneo continental, los fanáticos de la Academia coparon la puerta del hotel donde se encuentra el plantel.

El plantel de Racing en la puerta del hotel con los hinchas de fondo.

El plantel de Racing en la puerta del hotel con los hinchas de fondo.

@RacingClub

No es un partido más y los hinchas lo saben. La ilusión de Racing comenzó en Río de Janeiro, con el inicio de la serie por el partido de ida frente a Flamengo, por las semifinales de la Copa Libertadores de América. Así, los fanáticos de la Academia coparon el hotel Windsor Barra Tijuca con un banderazo histórico.

El primer partido de la serie entre Racing y Flamengo será en el Maracaná.
Racing tiene una "ventaja" sobre Flamengo para la Libertadores: cuál es

Llegamos, todos juntos”. Así describieron las redes sociales del club de Avellaneda a la foto del plantel junto a la multitud que se acercó al hotel de Río de Janeiro para improvisar el tradicional banderazo. Con el entrenador Gustavo Costas a la cabeza, y referentes como Adrián Maravilla Martínez y Bruno Zuculini, los jugadores salieron a saludar a los hinchas.

La expectativa por la competencia sudamericana crece, ya que los fanáticos agotaron en minutos las 4.000 localidades disponibles para la parcialidad visitante en el Maracaná. En cuanto a los futbolístico, la Academia dio a conocer la lista de convocados y sorprendió con la inclusión de Gabriel Rojas. El lateral izquierdo había sufrido una lesión muscular en la victoria ante Banfield poco más de una semana atrás

De esta manera, los posibles 11 que saltarán a la cancha en el mítico Maracaná serían: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Facundo Mur;, Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas (o Martirena), Maravilla Martínez y Santiago Solari.

Mirá los videos del banderazo de Racing en Río de Janeiro

