Banderazo en Río de Janeiro: los hinchas de Racing recibieron al plantel a pura fiesta En la previa al encuentro de ida frente a Flamengo por las semifinales del torneo continental, los fanáticos de la Academia coparon la puerta del hotel donde se encuentra el plantel. Por







El plantel de Racing en la puerta del hotel con los hinchas de fondo. @RacingClub

No es un partido más y los hinchas lo saben. La ilusión de Racing comenzó en Río de Janeiro, con el inicio de la serie por el partido de ida frente a Flamengo, por las semifinales de la Copa Libertadores de América. Así, los fanáticos de la Academia coparon el hotel Windsor Barra Tijuca con un banderazo histórico.

“Llegamos, todos juntos”. Así describieron las redes sociales del club de Avellaneda a la foto del plantel junto a la multitud que se acercó al hotel de Río de Janeiro para improvisar el tradicional banderazo. Con el entrenador Gustavo Costas a la cabeza, y referentes como Adrián Maravilla Martínez y Bruno Zuculini, los jugadores salieron a saludar a los hinchas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1980789082545365150&partner=&hide_thread=false Gracias por tanto amor pic.twitter.com/wIMsztdZZU — Racing Club (@RacingClub) October 22, 2025

La expectativa por la competencia sudamericana crece, ya que los fanáticos agotaron en minutos las 4.000 localidades disponibles para la parcialidad visitante en el Maracaná. En cuanto a los futbolístico, la Academia dio a conocer la lista de convocados y sorprendió con la inclusión de Gabriel Rojas. El lateral izquierdo había sufrido una lesión muscular en la victoria ante Banfield poco más de una semana atrás