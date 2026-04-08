8 de abril de 2026 Inicio
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Estos pueblos de Uruguay tienen muy pocos habitantes y son perfectos para visitar en 2026

Opciones pensadas para descansar sin grandes exigencias. Lugares que invitan a reconectar con lo esencial.

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Algunas opciones atractivas para escapadas diferentes.

Algunas opciones atractivas para escapadas diferentes.

Financial Times
  • Uruguay cuenta con pequeñas localidades que destacan por su tranquilidad y baja densidad poblacional
  • Estos destinos permiten desconectarse del ritmo urbano y priorizar el contacto con la naturaleza
  • Viajar a pueblos chicos impulsa el turismo sustentable y favorece a las economías locales
  • Algunas opciones combinan historia, paisajes y propuestas simples alejadas de las multitudes

Uruguay ofrece alternativas poco exploradas para quienes buscan descansar en entornos más tranquilos y alejados del turismo tradicional. Entre estas se destacan pueblos con muy pocos habitantes que conservan un ritmo pausado y una fuerte conexión con el entorno natural. Estos destinos, cada vez más elegidos, permiten vivir experiencias especiales sin grandes infraestructuras.

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En los últimos años, creció el interés por este tipo de viajes que le dan un mayor lugar a la tranquilidad y el contacto directo con el paisaje. Las pequeñas localidades permiten recorrer sin apuro, disfrutar del silencio y participar de dinámicas locales más simples. Además, este tipo de turismo contribuye al desarrollo de comunidades con menor visibilidad. Por eso, muchos viajeros se inclinan por destinos menos concurridos.

Dentro de este escenario, Uruguay reúne varios puntos que cumplen con estas características y se destacan por su identidad propia. Estas opciones permiten explorar otra faceta del país vecino. Así, se ubican como alternativas ideales para quienes buscan una experiencia más relajada.

Cabo Polonio

Qué pueblos uruguayos son ideales para visitar y tienen pocos habitantes

Uno de los destinos más particulares es Cabo Polonio, en Rocha. Se trata de un lugar sin calles pavimentadas ni iluminación pública, al que solo se puede acceder atravesando dunas en vehículos habilitados. Su población estable es reducida y gran parte de la energía proviene de recursos alternativos. Las playas abiertas, el faro y la presencia de lobos marinos lo convierten en un espacio pensado para desconectarse.

Otra opción es Villa Serrana, en Lavalleja, rodeada de cerros y con una identidad marcada por construcciones integradas al paisaje. Es un punto elegido por quienes buscan tranquilidad, caminatas y vistas abiertas. El silencio y la naturaleza predominan en toda la zona. Su escala pequeña refuerza la sensación de descanso.

Conchillas
Sus casas de piedra amarilla y techos rojos de zinc son el rasgo arquitectónico más distintivo.

Sus casas de piedra amarilla y techos rojos de zinc son el rasgo arquitectónico más distintivo.

También aparece una localidad costera que, fuera de la temporada alta, mantiene un perfil muy tranquilo. Durante gran parte del año, conserva su carácter de pueblo chico con calles de arena, viviendas bajas y una playa extensa. Es una alternativa adecuada para quienes priorizan la cercanía al mar sin grandes concentraciones de turistas. La simpleza es uno de sus principales atractivos.

Entre las propuestas se suman Conchillas, en Colonia, y Pueblo Garzón, en Maldonado. El primero se destaca por su valor histórico, con construcciones de piedra y un trazado ordenado que invita a recorrerlo a pie. El segundo, con menos de 200 habitantes, ganó visibilidad por su oferta gastronómica, aunque mantiene su esencia rural. Ambos reflejan estilos de vida tranquilos y una fuerte identidad local.

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