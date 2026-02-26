En esta guía repasamos cuatro lugares del país limítrofe que resultan perfectas para visitar en cualquier momento del año y detallamos cómo llegar a cada una.

Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Uruguay se consolida como uno de los destinos favoritos para quienes buscan una escapada cercana, accesible y con propuestas para todo el año. Más allá de la clásica temporada de verano, hay ciudades uruguayas que combinan naturaleza,, Turismo , historia , gastronomía y tranquilidad en cualquier estación. Desde la costa hasta el interior, cada rincón ofrece experiencias distintas que atraen tanto a turistas argentinos como a viajeros de la región.

La oferta incluye playas, cascos históricos, termas y paisajes rurales. Hay propuestas adaptadas a diferentes presupuestos y estilos de viaje.

Son destinos que atraen especialmente a turistas argentinos por su cercanía ya que se puede llegar fácilmente desde Buenos Aires en auto, micro o ferry.

Sus ciudades combinan naturaleza, historia, gastronomía y tranquilidad. Existen opciones tanto en la costa como en el interior del país.

Uruguay es uno de los destinos más elegidos para escapadas cortas durante todo el año. No solo es atractivo en verano, sino también en otoño, invierno y primavera.

A pocas horas de Buenos Aires estos destinos permiten organizar viajes cortos sin grandes planificaciones. Playas amplias, cascos históricos, termas y paisajes rurales forman parte de una oferta variada que se adapta a distintos presupuestos y estilos de viaje. La conectividad y la cercanía convierten a Uruguay en una opción ideal para un fin de semana largo o una escapada improvisada.

Montevideo se posiciona como una de las capitales más atractivas de América del Sur por su equilibrio entre herencia histórica y vida contemporánea , con un ritmo sereno que no pierde dinamismo cultural. Su perfil arquitectónico combina edificios emblemáticos como el Palacio Legislativo con el entramado colonial de la Ciudad Vieja, donde calles adoquinadas, cafés tradicionales y espacios culturales conviven en un mismo circuito.

La Rambla costera es uno de los grandes símbolos urbanos: allí locales y turistas caminan, andan en bicicleta o comparten mates frente al Río de la Plata, integrando el paisaje natural a la vida cotidiana. Además, barrios como Pocitos y Punta Carretas funcionan como balnearios urbanos, con playas, restaurantes y comercios que ofrecen una experiencia relajada sin salir de la capital.

Punta del Este encarna el perfil más exclusivo del turismo uruguayo, con una proyección internacional consolidada desde hace décadas. Sus playas más emblemáticas, Brava y Mansa , convocan tanto a quienes buscan tranquilidad junto al mar como a los aficionados a los deportes acuáticos y la vida social.

La ciudad combina naturaleza con una infraestructura de alto nivel: restaurantes de categoría, galerías de arte, tiendas de diseño y una agenda nocturna activa que la convierten en un polo regional. Este equilibrio entre entorno natural y glamour explica por qué sigue siendo uno de los destinos preferidos del Cono Sur, especialmente entre visitantes argentinos.

Colonia del Sacramento, historia viva a orillas del río

Colonia del Sacramento Worldpackers

Colonia del Sacramento es uno de los puntos con mayor valor patrimonial del país, con raíces que se remontan al siglo XVII bajo dominio portugués.

Su trazado urbano conserva el encanto colonial: calles empedradas, faroles antiguos y construcciones que fusionan estilos lusitanos y españoles. El Barrio Histórico fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, distinción que refuerza su importancia cultural y turística.

Más allá de su arquitectura, la ciudad ofrece una atmósfera pausada, con cafés frente al Río de la Plata, pequeñas galerías y atardeceres que la convierten en una escapada ideal por su cercanía con Buenos Aires y Montevideo.

Piriápolis, tradición balnearia y serenidad

piriapolis Tripadvisor

Piriápolis es considerada la cuna del turismo uruguayo y mantiene un perfil más tranquilo en comparación con otros destinos de la costa. Su propuesta combina naturaleza y legado histórico, con edificaciones de época que recuerdan los inicios de la villa balnearia.

Entre sus principales atractivos se destaca el Cerro San Antonio, que ofrece vistas panorámicas privilegiadas del litoral, junto con su clásica rambla costanera. El destino se consolida como alternativa para quienes buscan descanso, paisaje y una experiencia menos masiva, sin resignar identidad cultural.