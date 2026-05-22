Feriado XL con neblina: consejos de seguridad vial para evitar accidentes

Se viene un fin de semana largo con niebla según el Servicio Meteorológico Nacional. Si vas a salir a la ruta, C5N te recomienda tener en cuenta estos consejos para extremar los cuidados al volante y reducir riesgos.

El 25 de mayo cae lunes y por lo tanto el fin de semana se convierte en XL por el feriado patrio. Algunos aprovecharán la ocasión para visitar familiares o realizar una escapadita para desconectarse, siempre y cuando el bolsillo se lo permita.

Según el SMN habrá presencia de bancos de niebla en distintos puntos del país, especialmente en el Gran Buenos Aires y la zona centro. Por lo que, durante este fin de semana, la neblina puede transformarse en una verdadera pesadilla para los conductores sobre todo entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes , aumentando la posibilidad de sufrir accidentes.

Las autoridades de seguridad vial recomiendan extremar precauciones al conducir en condiciones de escasa visibilidad. Para conocer las medidas más importantes y entender cómo reforzar los cuidados al volante, C5N.com entrevistó a Sergio Rey, Jefe de Siniestros de Automotores en un reconocido bróker de seguros de Buenos Aires.

El especialista advierte que, ante estas condiciones, es fundamental aplicar medidas de prevención específicas para minimizar riesgos y proteger tanto a los ocupantes del vehículo como a terceros.

“Lo primero es prevenir y organizar bien el viaje. Si vas a salir a la ruta, lo ideal es hacerlo en horas de buena visibilidad y tener presente que quizá toque frenar o cambiar de planes.”, indicó Rey como primera advertencia. Y añadió que se deberá tener en cuenta la flexibilidad de horarios, sobre todo en "aquellos que estiran al máximo la estadía y deciden regresar el lunes por la noche" donde habrá menos nitidez debido a los bancos de niebla.

Si no queda otra opción que salir en medio de la neblina, lo primero es disminuir la velocidad y ampliar la distancia con otros vehículos para ganar tiempo de frenado. “Cuando hay niebla, los obstáculos aparecen de golpe, y las imprudencias por parte de otros conductores también sin tiempo de verlo antes. Por eso es importante ir atento y actuar con rapidez”, indicó el analista de siniestros.

niebla en la ruta

Aunque parezca una obviedad, saber la señalización es fundamental en la ruta sobre todo cuando se presenta de golpe un banco de neblina en medio del camino. “Cuando hay niebla lo importante es saber qué tan densa está. Para eso, las rutas tienen una señal pintada en el asfalto: son dos “V” invertidas, separadas entre sí. Si podés ver las dos al mismo tiempo, la velocidad máxima es 60 km/h. Ahora, si apenas aparece la primera y no llegás a ver la segunda, tenés que bajar a 40 km/h como máximo”, explicó Rey.

Además de respetar la señalización, bajar la velocidad y estar bien atento al volante, el especialista en siniestros comparte algunos consejos prácticos para quienes piensen salir a la ruta este fin de semana patrio con niebla.

Iluminación adecuada: ver y ser visto

Encendé las luces bajas y las antiniebla: Son obligatorias. Las luces antiniebla apuntan hacia abajo, directo al asfalto, evitando que el "efecto espejo" de la niebla te encandile.

Atención: nunca uses las luces altas porque reflejan directamente sobre las gotas de agua en suspensión, creando una pared blanca que te dejará a ciegas.

Las balizas solo para detenerse. Por lo tanto, queda prohibido manejar con las balizas encendidas. Su uso indica que el auto está completamente detenido o que hay un peligro inminente adelante. Si las usás en movimiento, confundís a los conductores que vienen atrás.

Velocidad y Distancia de Seguridad

Reducí la velocidad de forma gradual y no frenes de golpe. Lo recomendable es adaptar la velocidad a tu campo visual, es decir que si ves a 20 metros, tenés que poder frenar a cero en menos de esa distancia.

Además, aumentá la distancia con el vehículo de adelante. En condiciones normales se recomiendan 2 o 3 segundos de distancia; con niebla, deberás duplicar esa distancia a 4 o 5 segundos ya que si el de adelante frena de golpe, necesitás más tiempo para frenar.

Visibilidad Dentro del Habitáculo

Mantené los vidrios del vehículo limpios que te permitan ver y encendé el desempañador y el aire acondicionado para evitar que la humedad interior empeore la visibilidad. También, usá el limpiaparabrisas ya que el barrido intermitente te va a aydar a remover la llovizna fina que genera la niebla sobre el cristal.

Guías Visuales

Apoyate en las líneas de la ruta: Tomá como referencia la línea blanca de la derecha (límite de la calzada) y las líneas centrales para mantenerte en tu carril. No mires fijo las luces del auto de adelante, ya que podés perder la noción del camino si ese vehículo se desvía.

Qué hacer si la visibilidad es nula

Buscá un lugar seguro para parar: si la niebla es demasiado espesa y no ves más allá de unos pocos metros, salí de la calzada y no pongas en riesgo tu vida ni la de terceros.

Advertencia importante: nunca pares sobre la banquina: La banquina es una zona de emergencia y, con niebla, los autos que intenten salir de la ruta pueden embestirte. Buscá una estación de servicio, un peaje o un parador seguro. Una vez a resguardo, encendé las balizas fijas para que se note tu posición.

neblina autopista La Plata

Bonus track: paciencia y sentido común

Sergio Rey insiste en que sobre la ruta y en situaciones de escasa visibilidad debe primar el mejor de los sentidos: el sentido común. Por lo tanto, no hay que entrar en pánico y actuar con suavidad y paciencia, evitando las maniobras bruscas como los volantazos o las frenadas.

Todos los pasajeros deben llevar el cinturón de seguridad abrochado.

Incluye también a tu mascota: utiliza un cinturón o arnés adaptado para ella.

Tené a mano los teléfonos de emergencia: bomberos, policía, grúa del seguro y tu productor/asesor de seguros.

Lleva siempre un matafuegos en el habitáculo (chequeá el vencimiento)

Revisar el vehículo antes de viajar: controlá neumáticos, frenos, luces, batería y limpiaparabrisas. Con lluvia o humedad sobre la calzada, el estado del vehículo resulta clave para evitar incidentes.

Descansar antes de salir y hacer pausas durante el viaje

Conducí con prudencia y responsabilidad.

Y por último, si tomaste alcohol, no manejes.