Este buque es de la Segunda Guerra Mundial, está encallado en Ushuaia y es ideal para visitarlo

Este buque es de la Segunda Guerra Mundial, está encallado en Ushuaia y es ideal para ver : es uno de los rincones más llamativos que pueden descubrir quienes visitan la capital fueguina. Este antiguo barco estuvo presente durante la invasión aliada a Normandía y permanece varado frente a la costa desde hace más de seis décadas.

Con una atracción única e ideal para relajarse: así es la escapada a la naturaleza que está a menos de una hora de CABA

Convertido en una postal clásica del Fin del Mundo , el histórico navío atrae a turistas, fotógrafos y amantes de la historia por su increíble recorrido y por el misterio que rodea su presencia en las aguas fueguinas.

Con el tiempo, el gobierno local realizó trabajos de mantenimiento y extracción de combustible para evitar el deterioro ambiental y conservar esta histórica embarcación que continúa “vigilando” las costas del Fin del Mundo. Además de su enorme valor histórico, el barco representa una conexión directa entre la Patagonia argentina y uno de los episodios más importantes del siglo XX.

El barco fue construido en Estados Unidos en 1943 bajo el nombre HMS Justice (W-140) . Durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado por la Marina Real Británica como remolcador de rescate y participó en operaciones vinculadas al desembarco de Normandía , uno de los momentos más decisivos del conflicto bélico.

Con el paso de los años, la embarcación cambió varias veces de propietario y también de nombre, hasta convertirse finalmente en el Saint Christopher. En la década de 1950 llegó a la Argentina para participar de tareas de rescate marítimo en el Canal Beagle. Su misión más importante fue colaborar en el intento de recuperación del Monte Cervantes, un famoso barco alemán que había naufragado cerca del faro Les Éclaireurs. Sin embargo, durante esas maniobras el Saint Christopher sufrió daños y terminó encallado frente a las costas de Ushuaia, donde quedó abandonado en 1957.

Su silueta oxidada sobre las aguas del Canal Beagle se convirtió en una de las imágenes más fotografiadas de la región. Entre los datos más curiosos del Saint Christopher aparecen: