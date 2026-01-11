Cuál es la escapada a Salto, Uruguay, que funciona para relajarse y tener unas buenas vacaciones en 2026

A corta distancia de Argentina, este enclave termal en Uruguay surge como una alternativa perfecta para disfrutar del contacto con la naturaleza.

En el departamento de Salto, al norte de Uruguay, se encuentra un resort exclusivo que se consolida como un espacio ideal para quienes buscan una pausa de la rutina cotidiana . Su principal atractivo reside en las aguas termales, valoradas por sus efectos relajantes y terapéuticos, que atraen a visitantes de distintos puntos de la región. El paisaje natural se complementa con una infraestructura de primer nivel, diseñada para ofrecer una experiencia centrada en el bienestar integral.

El complejo ofrece diversas propuestas de descanso que amplían la experiencia más allá de las piletas convencionales. Los huéspedes cuentan con un spa de alta categoría, jacuzzis de tecnología avanzada y piscinas con temperaturas reguladas según las preferencias individuales. Además, el predio dispone de un campo de golf profesional, pensado para quienes desean combinar actividades recreativas con el disfrute del entorno natural.

La propuesta se completa con un sistema All Inclusive que incluye comidas, bebidas y servicios durante toda la estadía. Esta modalidad permite una experiencia cómoda y sin gastos adicionales, y favorece que los viajeros se enfoquen plenamente en la hospitalidad local y en los beneficios de las aguas termales, en un marco de calma y desconexión total.

En el departamento de Salto, al norte de Uruguay, se encuentra Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal, un resort cinco estrellas orientado a brindar una propuesta de descanso de alta gama . El complejo se ubica en las Termas del Arapey, una de las áreas termales más antiguas y reconocidas del país, y presenta una arquitectura diseñada para integrarse al paisaje natural. Desde distintos sectores del establecimiento se aprecian vistas abiertas al río Arapey y a las llanuras típicas del litoral uruguayo.

El eje central de la experiencia son sus ocho piscinas de aguas termales, abastecidas por un pozo de extracción propio que asegura una temperatura constante. Seis de estas piletas se distribuyen al aire libre e incorporan un wet bar y un jacuzzi de grandes dimensiones, mientras que las dos restantes, de uso cubierto, permiten disfrutar de las propiedades terapéuticas del agua durante todo el año. La propuesta se completa con piscinas de agua fría, especialmente pensadas para la temporada de verano.

Además de las termas, el resort dispone de múltiples opciones vinculadas al bienestar y al entretenimiento. Los huéspedes acceden a un spa de nivel internacional con tratamientos estéticos y masajes, saunas, jacuzzis interiores y un gimnasio totalmente equipado. Para quienes prefieren actividades al aire libre, el complejo cuenta con un campo de golf profesional de 18 hoyos, par 73, desarrollado sobre 60 hectáreas con lagunas y fairways elevados.

La estadía se desarrolla bajo un sistema All Inclusive que incluye una propuesta gastronómica de estándar internacional. El servicio contempla todas las comidas en formato buffet con estaciones de show cooking, donde se preparan en el momento pastas, carnes a la parrilla y platos tradicionales. También se incluyen bebidas, refrescos y cócteles disponibles durante todo el día, lo que permite disfrutar de la experiencia sin costos adicionales.

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal

El complejo ofrece, además, una propuesta especialmente pensada para familias y grupos. Un equipo de animación organiza actividades diarias, mientras que el Kids Club y la sala de juegos con consolas brindan alternativas de entretenimiento para los más pequeños. Las 156 habitaciones y suites cuentan con ventanales térmicos y amplias terrazas, que refuerzan la conexión con el entorno natural.

El acceso resulta simple gracias a su ubicación estratégica, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Salto y a 513 kilómetros de Buenos Aires. El trayecto se realiza por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 550 y luego por el camino Raúl Gaudín. Rodeado de jardines y alejado del ámbito urbano, el resort ofrece un entorno de calma absoluta y se posiciona como uno de los destinos termales más completos y sofisticados de América del Sur.