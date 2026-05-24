Polémica por la construcción de un mega templo mormón junto al Monasterio de Santa Catalina: advierten riesgos estructurales

La Justicia habilitó una obra en un terreno lindero al histórico complejo de San Nicolás y organizaciones patrimonialistas alertan sobre posibles daños estructurales. Reclaman que el predio sea expropiado y convertido en un espacio público.

El histórico Monasterio de Santa Catalina , uno de los edificios coloniales más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a quedar en el centro de una controversia por una obra que podría modificar el entorno y, según denuncian especialistas y organizaciones de preservación patrimonial, afectar seriamente su estructura.

El conflicto se concentra en un terreno lindero ubicado en la esquina de Viamonte y San Martín, en el barrio porteño de San Nicolás, donde durante años funcionó un estacionamiento y donde ahora se proyecta la construcción de un mega templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como iglesia mormona.

La discusión tomó fuerza luego de que la Justicia habilitara el avance de la construcción dentro de una manzana considerada histórica. Quienes cuestionan el proyecto sostienen que la magnitud de la obra podría tener consecuencias sobre el monasterio y la iglesia de Santa Catalina , una construcción que data de 1745 y que presenta características edilicias especialmente delicadas.

A diferencia de estructuras modernas, el edificio colonial fue levantado sin armaduras de hierro y con ladrillos de barro , materiales que exigen condiciones particulares de conservación y una mayor protección frente a vibraciones, movimientos de suelo o cambios ambientales.

El arquitecto Mauro Sbarbati , integrante de la organización Basta de Demoler, expresó su preocupación durante una entrevista con C5N y recordó que el conflicto lleva más de una década. "Estamos bastante preocupados. Este conflicto no es reciente. El primer amparo para evitar la construcción de torres en ese predio que ahora está libre es de 2011", señaló.

Sbarbati recordó además que en 2016 el Tribunal Superior de Justicia porteño se había pronunciado contra proyectos de construcción en altura en ese lote. Según explicó, uno de los argumentos estaba vinculado a la existencia de un yacimiento arqueológico en el lugar, pero también a las necesidades de preservación del monasterio.

"El monasterio necesita aire fresco y luz solar constante para secarse. Si no se llena de humedad y se arruina más fácilmente", afirmó el especialista. Desde la ONG vienen impulsando desde hace años distintas iniciativas para expropiar el terreno y convertirlo en una plaza o un espacio verde abierto, una alternativa que consideran más compatible con la preservación del patrimonio histórico.

Las advertencias no son sólo teóricas. Según sostienen desde la organización, el monasterio ya habría sufrido consecuencias por intervenciones urbanísticas realizadas en la zona. Mencionan, por ejemplo, obras de peatonalización en las que se retiró un cordón de granito y se extrajeron cerca de 80 centímetros lineales de tierra alrededor del edificio.

Para Sbarbati, una nueva obra de gran escala podría profundizar esos problemas. "Si al lado construyen un templo mormón o cualquier otro edificio va a ocurrir lo mismo. El edificio colonial se va a ver afectado", aseguró.

También advirtió sobre los posibles efectos derivados de movimientos de suelo y cambios en las condiciones ambientales: "Este tipo de obras pueden traer rajaduras, grietas y problemas de humedad por falta de sol".