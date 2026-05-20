20 de mayo de 2026 Inicio
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Este pueblo tranquilo y muy pintoresco no es tan conocido en Córdoba pero es perfecto para descansar de la rutina: dónde está

Cada vez más personas eligen este rincón serrano para desconectarse del estrés cotidiano, descansar durante fines de semana largos o realizar escapadas en contacto con la naturaleza.

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Este pueblo tranquilo y muy pintoresco no es tan conocido en Córdoba pero es perfecto para descansar de la rutina.

Este pueblo tranquilo y muy pintoresco no es tan conocido en Córdoba pero es perfecto para descansar de la rutina.

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  • Es uno de los pueblos más tranquilos y pintorescos de Córdoba.
  • Está ubicado cerca de Cruz del Eje, rodeado de sierras y ríos cristalinos.
  • El destino se caracteriza por su ambiente relajado y su conexión con la naturaleza.
  • Uno de sus principales atractivos es la plaza Cacique Tulián y su histórica capilla de adobe de 1734.
  • También cuenta con el único Museo Hippie del mundo.

Este pueblo tranquilo y muy pintoresco no es tan conocido en Córdoba pero es perfecto para descansar de la rutina: se convirtió en uno de los destinos más buscados por quienes desean desconectarse y vivir una escapada distinta en medio de la naturaleza, ¿dónde está?

Germania es el destino bonaerense ideal para visitar: creció en torno a su estación de trenes y la identidad del lugar se la dio el trabajo rural. 
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Rodeado de sierras, ríos cristalinos y caminos de tierra, este pequeño rincón cordobés conserva una identidad única basada en la tranquilidad, el contacto con el entorno y una filosofía de vida mucho más relajada.

Además, este lugar mantiene un estilo de vida completamente diferente al de otros centros turísticos más masivos y, justamente por eso, se transformó en uno de los secretos mejor guardados de las sierras cordobesas.

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Qué tiene de especial San Marcos Sierras

Ubicado cerca de Cruz del Eje, al norte de la provincia de Córdoba, San Marcos Sierras se destaca por no tener semáforos ni contaminación lumínica, algo que permite observar el cielo nocturno y la Vía Láctea con gran claridad. Caminar por sus calles genera una sensación completamente distinta a la de las grandes ciudades. La energía del lugar invita a bajar el ritmo, conectar con la naturaleza y disfrutar del silencio serrano.

Uno de los puntos más emblemáticos del pueblo es la plaza Cacique Tulián, rodeada de artesanos, construcciones coloridas y una histórica capilla de adobe y piedra construida en 1734.

Además, el escenario natural alberga el único Museo Hippie del mundo, un espacio que conserva objetos y recuerdos vinculados al movimiento contracultural de los años sesenta y que refleja gran parte de la identidad alternativa del lugar. La localidad también es famosa por sus paisajes naturales y actividades al aire libre. Entre los sitios más visitados aparecen:

  • el Río Quilpo y sus aguas cristalinas
  • el Cerro de la Cruz y sus vistas panorámicas
  • los túneles vegetales formados por árboles autóctonos
  • el Río San Marcos y sus fuentes hipotermales
  • distintos senderos de trekking entre las sierras
San Marcos Sierras

Además de sus paisajes, el lugar también se destaca por su gastronomía regional, sus propuestas vegetarianas y veganas, los productos artesanales y la fuerte conexión cultural con el entorno natural. Entre las especialidades locales más buscadas aparecen:

  • alfajores y postres con harina de algarroba
  • helados artesanales de mistol, tuna y chañar
  • platos regionales con miel local
  • comidas orgánicas y de producción artesanal
San Marcos Sierras
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