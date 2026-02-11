11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Calles empedradas, ruta de vino y una atracción única: así es el pueblo de Uruguay que todos visitan desde Argentina

El crecimiento del turismo regional y la facilidad de acceso desde Argentina hicieron que este destino histórico gane protagonismo.

Por
Los pueblos de Uruguay que se convierten en tendencia de Turismo

Los pueblos de Uruguay que se convierten en tendencia de Turismo

REVISTA LAGUNAS

  • En Uruguay existen varios lugares que hoy son considerados como puntos de Turismo imperdibles. Uno de ellos contiene sitios históricos y playas preciosas.

  • Entre los puntos imperdibles figuran la Calle de los Suspiros, la Basílica, el Bastión de San Miguel y el faro, desde donde se obtiene una de las mejores vistas panorámicas del Río de la Plata.

  • Museos, antiguas murallas, el Portón del Campo y sectores con miradores completan un circuito ideal para conocer la historia y disfrutar del atardecer frente al río.

  • La experiencia se complementa con playas cercanas y propuestas gastronómicas y enológicas, incluyendo restaurantes históricos, degustaciones de vino tannat y recorridos por bodegas de la región.

Colonia del Sacramento vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos por argentinos que buscan una escapada cercana, con encanto histórico y propuestas gastronómicas para disfrutar durante todo el año. Ubicada frente al Río de la Plata y a pocas horas de Buenos Aires, esta ciudad de Uruguay combina tranquilidad, cultura y paisajes que invitan a recorrerla sin apuro.

Logró destacarse entre más de 270 candidatos provenientes de 65 naciones diferentes.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblito fuera del radar que fue premiado y tenés que conocer

Con sus tradicionales calles empedradas, construcciones coloniales y una atmósfera que parece detenida en el tiempo, el lugar ofrece una experiencia distinta a la de los balnearios más concurridos. A eso se suman propuestas enológicas y recorridos que atraen tanto a viajeros que cruzan por el día como a quienes deciden quedarse un fin de semana completo.

Así es el pueblo uruguayo que todos visitan desde argentina y es una escapada ideal

Colonia del Sacramento

En el puerto de Colonia del Sacramento hay distintas alternativas para moverse y conocer la ciudad con comodidad: se pueden alquilar vehículos eléctricos o a combustible, carritos de golf y bicicletas para recorrer tanto el casco histórico como otros atractivos cercanos, entre ellos las playas sobre el Río de la Plata y la antigua plaza de toros, completamente restaurada y reconvertida desde 2021 en un espacio para conciertos y espectáculos. Este sitio puede visitarse mediante recorridos guiados entre miércoles y domingo. De todos modos, muchos viajeros eligen caminar sin rumbo fijo por la ciudad, ya que es un destino pequeño, tranquilo y seguro para recorrer a pie.

El principal atractivo es el Barrio Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Sus calles de piedra y su arquitectura reflejan la influencia portuguesa y española, mientras que su oferta gastronómica permite disfrutar desde parrillas y pastas hasta platos internacionales, junto con pequeñas tiendas donde conseguir recuerdos del viaje.

En esta zona también se encuentran puntos emblemáticos como la famosa Calle de los Suspiros, la Basílica del Santísimo Sacramento, el Bastión de San Miguel y el faro, levantado sobre restos del convento de San Francisco y en funcionamiento desde 1857. Desde lo alto del faro se obtiene una de las vistas más completas del centro histórico y del río, aunque el ingreso está permitido solo de jueves a domingo y no pueden subir menores de 12 años.

La ciudad suma además museos como el del Azulejo y el Portugués, donde se conservan piezas y construcciones originales que permiten conocer la historia colonial del lugar. Otro paseo muy visitado es el Portón del Campo, antigua entrada fortificada levantada en el siglo XVIII para proteger la ciudad, junto a sectores con bancos y miradores ideales para contemplar el atardecer sobre el río.

A pocos minutos del casco histórico también se encuentran varias playas de aguas calmas, entre ellas la playa Rowing, de arena fina y ambiente tranquilo. La experiencia turística se completa con propuestas gastronómicas y enológicas, como restaurantes instalados en antiguas casonas y vinotecas que ofrecen degustaciones de la cepa tannat y recorridos por bodegas cercanas, una actividad cada vez más elegida por visitantes que buscan combinar historia y sabores locales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Carnaval en Salta 2026.

Carnavales en Salta: 3 destinos imperdibles para visitar y descansar

La laguna de San Miguel del Monte es uno de los atractivos principales para el verano. 

Los mejores 3 lugares accesibles para hacer una escapada de Buenos Aires en Carnavales

El atardecer en Buenos Aires se puede disfrutar de una forma única.

El atardecer en Buenos Aires se puede vivir de una forma particular y es un paseo inolvidable: como es

El destino de Córdoba que enamora a más de uno.

Ni Carlos Paz ni Villa General Belgrano: el pueblito de Córdoba perfecto para amantes del senderismo

Villa General Belgrano, turismo serrano y descanso en el corazón de Argentina.

Turismo en Argentina: el paraíso con tintes alemanes y sierras que enamora a jubilados

Tolar Grande se distingue por la hospitalidad de su gente, sus paisajes inolvidables y sus tradiciones, convirtiéndose en un destino turístico imperdible.

Turismo en Argentina: es un pueblito de 300 habitantes y tiene paisajes de película

Rating Cero

¿Quién renunció a Olga?

Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

La impresionante transformación de Leo García: es otra persona

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El Chino Darín confirmó el sexo y nombre del bebé que tuvo Úrsula Corberó: "Fue una experiencia muy fuerte"

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.
play

Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

play

El Senado debate la reforma laboral del Gobierno

Hace 15 minutos
Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención.

El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor

Hace 20 minutos
Los Therian se autoperciben animales y adoptan sus comportamientos.

Fenómeno Therian: quiénes son y cómo viven las personas que se identifican con animales

Hace 21 minutos
No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Hace 24 minutos
play
Diego Valdés volvió a ser titular y respondió con una actuación decisiva.

De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026

Hace 31 minutos