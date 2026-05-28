Este pueblo cercano a Mar del Plata no es tan conocido y es perfecto para una escapada de fin de semana

Tiene menos de mil habitantes, está cerca de la principal ciudad costera de Buenos Aires, y se puede visitar en un día fresco o para ir a pasar un fin de semana de relax.

A pocos kilómetros de Mar del Plata , un pequeño pueblo costero comenzó a captar la atención de turistas que buscan escapadas más tranquilas y alejadas del movimiento típico de los grandes centros turísticos de la Costa Atlántica . Se trata de La Caleta , una localidad ubicada dentro del partido de Mar Chiquita que este 27 de mayo celebra sus 50 años de historia.

Con menos de mil habitantes , La Caleta mantiene una escala muy distinta a la de otros destinos bonaerenses. El pueblo combina playas abiertas, calles de tierra y un paisaje natural donde el bosque se mezcla con el mar, una postal que empezó a atraer cada vez más visitantes durante los últimos años.

El crecimiento turístico comenzó a hacerse más visible hace poco más de una década, acompañado por nuevas construcciones frente a la costa y una mayor llegada de familias que buscan bajar el ritmo incluso en plena temporada alta. A pesar de eso, el lugar todavía conserva un perfil sereno y sin grandes desarrollos comerciales.

Cómo es el pueblo que está cerca de Mar del Plata y es ideal para visitar

Uno de los principales atractivos de La Caleta es justamente su tranquilidad. Las playas suelen mantenerse poco concurridas y quienes visitan el lugar destacan la ausencia de ruidos y la posibilidad de disfrutar del mar con otra calma. Los amaneceres y atardeceres también forman parte de las imágenes más buscadas por turistas y fotógrafos, gracias a un horizonte abierto y sin edificios altos sobre la costa.

La Caleta - Mar Chiquita El Ciudadano de Mar Chiquita

Entre los espacios más elegidos aparece el Arroyo de los Cueros, un entorno natural que desemboca en el mar y donde muchas familias pasan buena parte del día. La propuesta turística se completa con caminatas por la playa, recorridos en bicicleta y actividades culturales, por ejemplo, en el Anfiteatro Municipal Pedro Alejandro, donde durante la temporada suelen realizarse espectáculos para vecinos y visitantes.

La oferta gastronómica también creció junto con el turismo. Uno de los lugares más conocidos es Peixe, reconocido por sus platos de pescados frescos y cocina casera. La propuesta se complementa con De Olla y la parrilla El Potro. A solo 25 kilómetros de Mar del Plata, La Caleta aparece así como una alternativa cada vez más elegida.