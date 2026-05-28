Este pueblo cercano a Mar del Plata no es tan conocido y es perfecto para una escapada de fin de semana

- La Caleta cumple 50 años y se consolida como uno de los destinos más tranquilos de la Costa Atlántica.
- El pueblo está a solo 25 kilómetros de Mar del Plata y tiene menos de mil habitantes.
Tiene menos de mil habitantes, está cerca de la principal ciudad costera de Buenos Aires, y se puede visitar en un día fresco o para ir a pasar un fin de semana de relax.
A pocos kilómetros de Mar del Plata, un pequeño pueblo costero comenzó a captar la atención de turistas que buscan escapadas más tranquilas y alejadas del movimiento típico de los grandes centros turísticos de la Costa Atlántica. Se trata de La Caleta, una localidad ubicada dentro del partido de Mar Chiquita que este 27 de mayo celebra sus 50 años de historia.
Con menos de mil habitantes, La Caleta mantiene una escala muy distinta a la de otros destinos bonaerenses. El pueblo combina playas abiertas, calles de tierra y un paisaje natural donde el bosque se mezcla con el mar, una postal que empezó a atraer cada vez más visitantes durante los últimos años.
El crecimiento turístico comenzó a hacerse más visible hace poco más de una década, acompañado por nuevas construcciones frente a la costa y una mayor llegada de familias que buscan bajar el ritmo incluso en plena temporada alta. A pesar de eso, el lugar todavía conserva un perfil sereno y sin grandes desarrollos comerciales.
Uno de los principales atractivos de La Caleta es justamente su tranquilidad. Las playas suelen mantenerse poco concurridas y quienes visitan el lugar destacan la ausencia de ruidos y la posibilidad de disfrutar del mar con otra calma. Los amaneceres y atardeceres también forman parte de las imágenes más buscadas por turistas y fotógrafos, gracias a un horizonte abierto y sin edificios altos sobre la costa.
Entre los espacios más elegidos aparece el Arroyo de los Cueros, un entorno natural que desemboca en el mar y donde muchas familias pasan buena parte del día. La propuesta turística se completa con caminatas por la playa, recorridos en bicicleta y actividades culturales, por ejemplo, en el Anfiteatro Municipal Pedro Alejandro, donde durante la temporada suelen realizarse espectáculos para vecinos y visitantes.
La oferta gastronómica también creció junto con el turismo. Uno de los lugares más conocidos es Peixe, reconocido por sus platos de pescados frescos y cocina casera. La propuesta se complementa con De Olla y la parrilla El Potro. A solo 25 kilómetros de Mar del Plata, La Caleta aparece así como una alternativa cada vez más elegida.