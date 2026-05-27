28 de mayo de 2026 Inicio
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Esta escapada cerca de Buenos Aires tiene aguas termales y gastronomía ideal para el frío

Este destino a pocos km de CABA es una opción a la mano para un viaje corto sin necesidad de demasiada planificación.

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Conocé Entre Ríos este invierno 2026. Actividades y cómo llegar. 

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  • Concordia aparece como una de las escapadas más buscadas del invierno por sus complejos termales y su propuesta gastronómica.
  • La ciudad entrerriana está ubicada a unos 430 kilómetros de Buenos Aires y se puede llegar en auto o en micro.
  • Las aguas termales alcanzan temperaturas de hasta 46 grados y forman parte de uno de los principales atractivos del Litoral.
  • El destino también combina naturaleza, paseos al aire libre y experiencias vinculadas al río Uruguay y el Lago Salto Grande.

Con la llegada de las temperaturas bajas, muchos argentinos vuelven a mirar destinos cercanos que permitan descansar unos días sin necesidad de organizar viajes largos. Para este clima, Concordia se consolida como una de las escapadas más elegidas del invierno 2026 gracias a una propuesta que combina aguas termales, paisajes del litoral y una gastronomía atravesada por sabores regionales.

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La ciudad entrerriana, cuyo nombre formal es San Antonio de Padua de la Concordia, se encuentra sobre la costa del río Uruguay y ofrece una alternativa pensada tanto para quienes buscan relajarse como para quienes prefieren actividades al aire libre. Además, su cercanía con otros destinos turísticos de Entre Ríos la convierte en una base cómoda para recorrer distintos puntos del corredor del río Uruguay.

Concordia - Entre Ríos

Cómo es la escapada a Concordia y qué atractivos tiene

Llegar desde Buenos Aires resulta relativamente simple: en auto, el recorrido demanda entre cuatro horas y media y cinco horas por la Ruta Nacional 14, conocida como la Autovía del Mercosur, luego de cruzar el Complejo Zárate-Brazo Largo. También existen servicios diarios de micro desde Retiro, con un viaje estimado de seis horas.

El gran atractivo de la ciudad durante el invierno son sus complejos termales. Termas Concordia, Termas del Ayuí y Termas Punta Viracho reúnen piscinas de aguas cálidas provenientes del Acuífero Guaraní, con temperaturas que van de los 31 a los 46 grados.

Cada complejo termal tiene características distintas. Mientras Termas Concordia apunta a un ambiente familiar y relajado, Termas del Ayuí suma parque acuático y actividades recreativas. Punta Viracho, en cambio, ofrece una experiencia más tranquila con vistas al Lago Salto Grande.

Termas en Concordia

La escapada también incorpora propuestas vinculadas al enoturismo y a la gastronomía regional. Restaurantes y bodegas locales trabajan con productos de río, cítricos y recetas tradicionales del litoral, una combinación que gana protagonismo durante los meses fríos.

El entorno natural completa la experiencia. En el área del Lago Salto Grande se pueden realizar paseos en catamarán, caminatas, cabalgatas, kayak y avistaje de aves, en un paisaje marcado por bosques, playas e islas que mantienen el atractivo incluso en plena temporada invernal.

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