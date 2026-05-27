Esta escapada cerca de Buenos Aires tiene aguas termales y gastronomía ideal para el frío

Este destino a pocos km de CABA es una opción a la mano para un viaje corto sin necesidad de demasiada planificación.

Con la llegada de las temperaturas bajas , muchos argentinos vuelven a mirar destinos cercanos que permitan descansar unos días sin necesidad de organizar viajes largos . Para este clima, Concordia se consolida como una de las escapadas más elegidas del i nvierno 2026 gracias a una propuesta que combina aguas termales, paisajes del litoral y una gastronomía atravesada por sabores regionales.

Sabores únicos y recorrido inolvidable: esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

La ciudad entrerriana , cuyo nombre formal es San Antonio de Padua de la Concordia , se encuentra sobre la costa del río Uruguay y ofrece una alternativa pensada tanto para quienes buscan relajarse como para quienes prefieren actividades al aire libre. Además, su cercanía con otros destinos turísticos de Entre Ríos la convierte en una base cómoda para recorrer distintos puntos del corredor del río Uruguay.

Llegar desde Buenos Aires resulta relativamente simple: en auto, el recorrido demanda entre cuatro horas y media y cinco horas por la Ruta Nacional 14 , conocida como la Autovía del Mercosur, luego de cruzar el Complejo Zárate-Brazo Largo. También existen servicios diarios de micro desde Retiro, con un viaje estimado de seis horas.

El gran atractivo de la ciudad durante el invierno son sus complejos termales . Termas Concordia, Termas del Ayuí y Termas Punta Viracho reúnen piscinas de aguas cálidas provenientes del Acuífero Guaraní, con temperaturas que van de los 31 a los 46 grados .

Cada complejo termal tiene características distintas. Mientras Termas Concordia apunta a un ambiente familiar y relajado, Termas del Ayuí suma parque acuático y actividades recreativas. Punta Viracho, en cambio, ofrece una experiencia más tranquila con vistas al Lago Salto Grande.

Termas en Concordia Meteored

La escapada también incorpora propuestas vinculadas al enoturismo y a la gastronomía regional. Restaurantes y bodegas locales trabajan con productos de río, cítricos y recetas tradicionales del litoral, una combinación que gana protagonismo durante los meses fríos.

El entorno natural completa la experiencia. En el área del Lago Salto Grande se pueden realizar paseos en catamarán, caminatas, cabalgatas, kayak y avistaje de aves, en un paisaje marcado por bosques, playas e islas que mantienen el atractivo incluso en plena temporada invernal.