Sabores únicos y recorrido inolvidable: esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Se convirtió en una de las propuestas más originales para hacer en la provincia mediterránea. El recorrido combina naturaleza, sabores regionales y experiencias vinculadas a la producción artesanal en pleno monte nativo.

Sabores únicos y recorrido inolvidable : las sierras cordobesas vuelven a sorprender con una propuesta diferente que combina naturaleza, producción artesanal y turismo sostenible. Esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba.

Este pueblo cercano a Mar del Plata no es tan conocido y es perfecto para una escapada de fin de semana

Lejos de los circuitos tradicionales, un escenario orgánico y hermoso se consolida como una de las propuestas más originales para quienes buscan conectar con sabores auténticos y experiencias vinculadas al entorno natural.

Este recorrido turístico se desarrolla principalmente en el noroeste de Córdoba y permite conocer de cerca el trabajo de productores apícolas, recorrer establecimientos rurales y descubrir cómo se elaboran algunas de las mieles más características de la región. Asimismo, el recorrido combina paisajes naturales, gastronomía regional y experiencias vinculadas a la producción sustentable.

El Camino de la Miel se encuentra a unos 150 kilómetros de la capital cordobesa y puede combinarse con destinos turísticos muy visitados como San Marcos Sierras, Cruz del Eje y Capilla del Monte.

Camino de la Miel Córdoba

La experiencia atraviesa paisajes de monte nativo y ecosistemas típicos del norte cordobés, donde predominan especies vegetales autóctonas que aportan aromas y sabores muy particulares a la producción local.

Uno de los aspectos más llamativos del circuito es la utilización de abejas criollas adaptadas al clima serrano. Estas especies, más resistentes y rústicas, logran desarrollarse en condiciones naturales exigentes y generan mieles con perfiles muy distintos a los de otras regiones del país.

Quienes realizan esta escapada pueden visitar establecimientos productivos, conocer el proceso de extracción y participar de degustaciones guiadas. Además de mieles artesanales, muchos productores ofrecen productos derivados como propóleo, polen y dulces regionales. Cada parada propone una experiencia sensorial diferente. Algunas mieles presentan sabores suaves y delicados, mientras que otras tienen perfiles más intensos y oscuros, dependiendo de la flora predominante de cada zona.

villa de soto cordoba (1) miel Pexels

La propuesta también pone el foco en el turismo responsable y en el trabajo de pequeños productores locales, permitiendo una conexión mucho más cercana con las tradiciones y economías regionales.