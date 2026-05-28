28 de mayo de 2026 Inicio
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Sabores únicos y recorrido inolvidable: esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Se convirtió en una de las propuestas más originales para hacer en la provincia mediterránea. El recorrido combina naturaleza, sabores regionales y experiencias vinculadas a la producción artesanal en pleno monte nativo.

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Esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

  • La propuesta combina turismo, naturaleza y producción artesanal
  • El recorrido incluye degustaciones y visitas a productores locales
  • Muchas de las mieles tienen sabores únicos por la flora autóctona de la región
  • La experiencia puede combinarse con destinos como San Marcos Sierras y Capilla del Monte
  • El circuito promueve el turismo sostenible y el trabajo regional

Sabores únicos y recorrido inolvidable: las sierras cordobesas vuelven a sorprender con una propuesta diferente que combina naturaleza, producción artesanal y turismo sostenible. Esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba.

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Lejos de los circuitos tradicionales, un escenario orgánico y hermoso se consolida como una de las propuestas más originales para quienes buscan conectar con sabores auténticos y experiencias vinculadas al entorno natural.

Este recorrido turístico se desarrolla principalmente en el noroeste de Córdoba y permite conocer de cerca el trabajo de productores apícolas, recorrer establecimientos rurales y descubrir cómo se elaboran algunas de las mieles más características de la región. Asimismo, el recorrido combina paisajes naturales, gastronomía regional y experiencias vinculadas a la producción sustentable.

Un recorrido entre colmenas, monte nativo y producción artesanal

El Camino de la Miel se encuentra a unos 150 kilómetros de la capital cordobesa y puede combinarse con destinos turísticos muy visitados como San Marcos Sierras, Cruz del Eje y Capilla del Monte.

Camino de la Miel Córdoba

La experiencia atraviesa paisajes de monte nativo y ecosistemas típicos del norte cordobés, donde predominan especies vegetales autóctonas que aportan aromas y sabores muy particulares a la producción local.

Uno de los aspectos más llamativos del circuito es la utilización de abejas criollas adaptadas al clima serrano. Estas especies, más resistentes y rústicas, logran desarrollarse en condiciones naturales exigentes y generan mieles con perfiles muy distintos a los de otras regiones del país.

Quienes realizan esta escapada pueden visitar establecimientos productivos, conocer el proceso de extracción y participar de degustaciones guiadas. Además de mieles artesanales, muchos productores ofrecen productos derivados como propóleo, polen y dulces regionales. Cada parada propone una experiencia sensorial diferente. Algunas mieles presentan sabores suaves y delicados, mientras que otras tienen perfiles más intensos y oscuros, dependiendo de la flora predominante de cada zona.

villa de soto cordoba (1)
miel

miel

La propuesta también pone el foco en el turismo responsable y en el trabajo de pequeños productores locales, permitiendo una conexión mucho más cercana con las tradiciones y economías regionales.

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