Turismo en Córdoba: así es Mendiolaza, el destino que podés disfrutar con toda su gastronomía

se convirtió en uno de los destinos más elegidos de las Sierras Chicas gracias a su oferta culinaria, sus paisajes serranos y su combinación de naturaleza, cultura y tranquilidad.

Ubicada a solo 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Mendiolaza ofrece escapadas perfectas para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Rodeada de paisajes naturales y atravesada por el arroyo Saldán, Mendiolaza combina descanso, actividades culturales y una reconocida oferta gourmet que la posicionó como uno de los polos gastronómicos más importantes de la provincia.

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Mendiolaza se encuentra a aproximadamente 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el corredor de Sierras Chicas. El acceso es sencillo tanto en auto como en transporte público, lo que la convierte en una alternativa ideal para escapadas cortas durante todo el año.

Lo que diferencia a Mendiolaza de otras localidades cercanas es su gran variedad de restaurantes, bares y cervecerías artesanales. El destino logró consolidarse como un verdadero destino foodie cordobés gracias a propuestas que mezclan recetas tradicionales con cocina moderna y productos regionales.

En sus distintos espacios gourmet se pueden encontrar desde platos típicos serranos hasta opciones gourmet, además de cafeterías y locales con cerveza artesanal. Por otro lado, para quienes disfrutan de los deportes ecuestres, el Club Hípico Mendiolaza lleva a cabo competencias de carácter nacional, agregando un atractivo más a esta localidad que ofrece propuestas variadas para todos los perfiles.

La tranquilidad del entorno y el paisaje de sierras hacen que muchos visitantes elijan el lugar para escapadas de fin de semana. Con naturaleza, gastronomía y actividades culturales, Mendiolaza se consolidó como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan disfrutar de la esencia serrana cordobesa.