27 de mayo de 2026 Inicio
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Este destino de Córdoba tiene naturaleza, historia y mucha cultura y es perfecto para visitar

Su crecimiento sostenido y el reconocimiento recibido en distintos rankings de turismo lo ubicaron entre los lugares más recomendados.

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El destino de Córdoba perfecto para visitar.

El destino de Córdoba perfecto para visitar.

  • Villa Yacanto se posiciona como uno de los destinos más elegidos para quienes buscan una escapada tranquila en las sierras cordobesas.
  • La localidad está ubicada a unos 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba y ofrece un entorno ideal para desconectarse de la rutina.
  • El destino combina montañas, bosques, ríos de aguas cristalinas y espacios naturales aptos para caminatas y actividades al aire libre.
  • La tranquilidad del pueblo y la hospitalidad de sus habitantes la convierten en una de las alternativas destacadas del turismo en Córdoba.

El turismo en Córdoba ofrece opciones para todos los gustos, desde paisajes serranos y circuitos gastronómicos hasta destinos donde el principal atractivo es la tranquilidad y la hospitalidad de sus habitantes. Entre esos rincones aparece Villa Yacanto, una localidad que logró destacarse por su entorno natural y su ambiente relajado, convirtiéndose en una de las alternativas más elegidas para descansar.

Se encuentra a solo 23 kilómetros de Claromecó y permite mezclar naturaleza serrana con playa atlántica.
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Ubicada en pleno Valle de Calamuchita, a unos 130 kilómetros de la capital provincial, esta pequeña localidad serrana ofrece una propuesta ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de una experiencia más cercana a la naturaleza. Sus calles tranquilas, el ritmo pausado y el contacto permanente con el paisaje la transforman en un refugio perfecto para escapadas y vacaciones.

Valle-calamuchita-cordoba

La región está rodeada de montañas, vegetación autóctona, ríos de aguas cristalinas y áreas naturales que invitan a realizar caminatas, actividades al aire libre y recorridos panorámicos. Esa combinación entre biodiversidad, paisajes serranos y la calidez de la comunidad local convirtió a Villa Yacanto en uno de los destinos más valorados del mapa turístico cordobés, especialmente de cara a la temporada de invierno.

Cuál es el destino de Córdoba ideal para hacer una escapada

El turismo cordobés ofrece alternativas para todos los perfiles de viajeros, desde recorridos gastronómicos hasta escapadas inmersas en plena naturaleza. Pero entre los destinos que más crecieron en popularidad aparece Villa Yacanto, una localidad serrana que sobresale no solo por sus paisajes, sino también por la hospitalidad y el ambiente tranquilo que caracteriza a sus habitantes. Esa combinación la convirtió en una opción ideal para quienes buscan descansar y desconectarse durante un fin de semana.

Córdoba Santa Rosa de Calamuchita

Ubicada en el corazón del Valle de Calamuchita y a unos 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Villa Yacanto ofrece el equilibrio perfecto entre cercanía y desconexión. El pueblo mantiene un ritmo pausado, lejos del movimiento de las grandes ciudades, y permite disfrutar de jornadas donde predominan el silencio, el aire puro y el contacto directo con el entorno serrano.

Su geografía está marcada por montañas, bosques, ríos cristalinos y una gran proximidad con áreas naturales protegidas, lo que la transforma en un destino ideal para caminatas, paseos al aire libre y actividades vinculadas al ecoturismo. La belleza del paisaje, sumada a la calidez de la comunidad local, posiciona a Villa Yacanto como una de las grandes alternativas para una escapada en Córdoba.

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