10 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: este pueblo es perfecto para visitar y disfrutar la gastronomía

Este lugar está acompañado de sierras y paisajes que caracterizan a la provincia, donde un pequeño arroyo potencia su atractivo: queda a solo 25 kilómetros de la capital.

Por
Mendiolaza es una ciudad en constante crecimiento conocida como la ciudad campo de las Sierras Chicas

Mendiolaza es una ciudad en constante crecimiento conocida como la "ciudad campo" de las Sierras Chicas, ubicada a solo 23 km al noroeste de Córdoba Capital. Combina

  • Córdoba, Argentina, ofrece una gran variedad de localidades destacadas por sus paisajes serranos, ríos y cultura.
  • La gastronomía de Córdoba, es una mezcla rica y variada que combina la tradición criolla, la herencia de los inmigrantes italianos y españoles, y los productos autóctonos de sus sierras y valles.
  • Enmarcada por sierras y paisajes de gran belleza, con un pequeño arroyo que potencia su atractivo, Mendiolaza queda a solo 25 kilómetros de la ciudad capital, en el corazón de Sierras Chicas.
  • Reconocida por el gobierno provincial como un polo gastronómico destacado, cuenta con una amplia oferta de restaurantes de campo, cafés y cervecerías artesanales.

Córdoba, Argentina, ofrece una gran variedad de localidades destacadas por sus paisajes serranos, ríos y cultura. La provincia brinda una enorme variedad de lugares para conocer, cada una con un estilo propio según el valle o región donde se encuentren. Desde pueblos con arquitectura europea hasta rincones naturales con ríos cristalinos, estas son algunas de las localidades más destacadas para visitar.

Una maravilla otoñal para conocer en esta época del año. 
Te puede interesar:

Así es la escapada perfecta para hacer en Ushuaia y es un destino ideal en otoño

La gastronomía de Córdoba, es una mezcla rica y variada que combina la tradición criolla, la herencia de los inmigrantes italianos y españoles, y los productos autóctonos de sus sierras y valles. Se caracteriza por ser contundente, sabrosa y muy ligada a la vida al aire libre.

Enmarcada por sierras y paisajes de gran belleza, con un pequeño arroyo que potencia su atractivo, Mendiolaza queda a solo 25 kilómetros de la ciudad capital, en el corazón de Sierras Chicas. A continuación te contamos más detalles del pueblo que destacado por sus comidas justamente, ideal para visitar en familia y con amigos un fin de semana.

Cuál es el pueblo destacado por su gastronomía ideal para visitar en Córdoba

Mendiolaza es una ciudad en constante crecimiento conocida como la "ciudad campo" de las Sierras Chicas, ubicada a solo 23 km al noroeste de Córdoba Capital. Combina un entorno natural de cerros bajos y bosques nativos con un fuerte perfil gastronómico y residencial, siendo elegida por familias por su tranquilidad y seguridad en comparación con la gran ciudad.

mendiolaza

Reconocida por el gobierno provincial como un polo gastronómico destacado, cuenta con una amplia oferta de restaurantes de campo, cafés y cervecerías artesanales. La localidad concentra una diversidad de locales de comidas y cervecerías artesanales donde cada plato cautiva por su excelencia y gusto. La propuesta fusiona recetas tradicionales con creaciones gastronómicas modernas, pensadas para los comensales más exigentes.

mendiolaza-escapada-cordoba-3jpg

Asimismo, ofrece un paisaje serrano con vegetación frondosa que brinda sombra, atravesado por el arroyo Saldán. Se caracteriza por el aire puro y la calma, ideal para descansar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El lugar poco conocido de Salta que tenés que conocer si viajás al Norte. 

Así es San Antonio de los Cobres, el pueblo de Salta que es perfecto para visitar por su paisaje inolvidable

Payogasta: el pueblo que se destaca para visitar y disfrutar del paisaje.

Turismo en Salta: así es Payogasta, el pueblo que se destaca para visitar y disfrutar del paisaje

Ubicado en Tandil, este rincón se convirtió en uno de los puntos más visitados de la región serrana. 

Este valle parece sacado de Disney, está a solo 4 horas de Buenos Aires y es una escapada única

El destino low cost en Mendoza para la próxima escapada de fin de semana. 

Esta es la escapada low cost a un pueblo esconodido ideal para visitar en Mendoza

Así es el pueblo de Salta que se destaca para visitar.

Ruta del vino y muchas actividades más: así es el pueblo de Salta que se destaca para visitar

Dónde queda este mirador ideal para conocer en San Juan. 

Este destino de San Juan entre las montañas es una escapada perfecta para hacer en mayo: cómo se llama

Rating Cero

Qué le dijo Mirtha Legrand a Luis Ventura.

Se filtró el mensaje que le habría mandado Mirtha Legrand a Luis Ventura sobre la nominación en los Martín Fierro

Llamativo descenso de peso de la actriz Olivia Wilde.

¿Qué le sucedió? Así fue la impresionante transformación de Olivia Wilde

Mirtha volvió a la conducción después de tres semanas ausente.

Tras su bronquitis, Mirtha Legrand volvió a la televisión: "Vine regularcita, pero vine"

El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

Mauro Icardi salió campeón: el festejo a los besos con la China Suárez en plena cancha

La banda oficial del evento de fútbol mundial se perfila como otro éxito de la colombiana.

El significado oculto de Dai Dai, el tema de Shakira para el Mundial 2026

Los actores comparten la obra Rocky desde 2025 en el Teatro Lola Membrives.

Nico Vázquez y Dai Fernández encendieron las redes: "Gracias por esta noche"

últimas noticias

play
El crucero MV Hondius se volvió inesperadamente famoso en el mundo por los casos de hantavirus.

Revelaron qué ocurrirá con el único argentino a bordo del crucero con hantavirus

Hace 11 minutos
Exclusivo C5N, habló el único argentino a bordo del crucero con hantavirus: Al primer caso se lo trató como una gripe normal

Habló el único argentino a bordo del crucero con hantavirus: "Al primer caso se lo trató como una gripe normal"

Hace 45 minutos
River recibirá a San Lorenzo desde las 19 en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura

River recibe a San Lorenzo en el Monumental en busca de los cuartos de final

Hace 1 hora
Temporal en la Costa Atlántica: un ciclón extratropical provocó inundaciones, destrozos y evacuados

Temporal en la Costa Atlántica: un ciclón extratropical provocó inundaciones, destrozos y evacuados

Hace 1 hora
QR Para pagar en los supermercados, actualmente se aplica en Japón.

Adiós a los changuitos de supermercado: esta es la nueva modalidad para hacer las compras

Hace 1 hora