Turismo en Córdoba: este pueblo es perfecto para visitar y disfrutar la gastronomía Este lugar está acompañado de sierras y paisajes que caracterizan a la provincia, donde un pequeño arroyo potencia su atractivo: queda a solo 25 kilómetros de la capital. Por + Seguir en







Mendiolaza es una ciudad en constante crecimiento conocida como la "ciudad campo" de las Sierras Chicas, ubicada a solo 23 km al noroeste de Córdoba Capital. Combina

Córdoba, Argentina, ofrece una gran variedad de localidades destacadas por sus paisajes serranos, ríos y cultura.

La gastronomía de Córdoba, es una mezcla rica y variada que combina la tradición criolla, la herencia de los inmigrantes italianos y españoles, y los productos autóctonos de sus sierras y valles.

Enmarcada por sierras y paisajes de gran belleza, con un pequeño arroyo que potencia su atractivo, Mendiolaza queda a solo 25 kilómetros de la ciudad capital, en el corazón de Sierras Chicas.

Reconocida por el gobierno provincial como un polo gastronómico destacado, cuenta con una amplia oferta de restaurantes de campo, cafés y cervecerías artesanales. Córdoba, Argentina, ofrece una gran variedad de localidades destacadas por sus paisajes serranos, ríos y cultura. La provincia brinda una enorme variedad de lugares para conocer, cada una con un estilo propio según el valle o región donde se encuentren. Desde pueblos con arquitectura europea hasta rincones naturales con ríos cristalinos, estas son algunas de las localidades más destacadas para visitar.

La gastronomía de Córdoba, es una mezcla rica y variada que combina la tradición criolla, la herencia de los inmigrantes italianos y españoles, y los productos autóctonos de sus sierras y valles. Se caracteriza por ser contundente, sabrosa y muy ligada a la vida al aire libre.

Enmarcada por sierras y paisajes de gran belleza, con un pequeño arroyo que potencia su atractivo, Mendiolaza queda a solo 25 kilómetros de la ciudad capital, en el corazón de Sierras Chicas. A continuación te contamos más detalles del pueblo que destacado por sus comidas justamente, ideal para visitar en familia y con amigos un fin de semana.

Cuál es el pueblo destacado por su gastronomía ideal para visitar en Córdoba Mendiolaza es una ciudad en constante crecimiento conocida como la "ciudad campo" de las Sierras Chicas, ubicada a solo 23 km al noroeste de Córdoba Capital. Combina un entorno natural de cerros bajos y bosques nativos con un fuerte perfil gastronómico y residencial, siendo elegida por familias por su tranquilidad y seguridad en comparación con la gran ciudad.

mendiolaza Reconocida por el gobierno provincial como un polo gastronómico destacado, cuenta con una amplia oferta de restaurantes de campo, cafés y cervecerías artesanales. La localidad concentra una diversidad de locales de comidas y cervecerías artesanales donde cada plato cautiva por su excelencia y gusto. La propuesta fusiona recetas tradicionales con creaciones gastronómicas modernas, pensadas para los comensales más exigentes. mendiolaza-escapada-cordoba-3jpg Asimismo, ofrece un paisaje serrano con vegetación frondosa que brinda sombra, atravesado por el arroyo Saldán. Se caracteriza por el aire puro y la calma, ideal para descansar.