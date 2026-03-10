10 de marzo de 2026 Inicio
Este es el famoso destino de Uruguay que comparan con la "antigua Buenos Aires" y es perfecto para una escapada de fin de semana

La capital uruguaya conserva barrios históricos, cafés tradicionales y paisajes frente al río. Su atmósfera tranquila recuerda al espíritu del Río de la Plata de otras épocas.

La capital uruguaya comparte con la ciudad porteña múltiples rasgos culturales.

La capital uruguaya comparte con la ciudad porteña múltiples rasgos culturales.

  • La capital uruguaya se mantiene como uno de los destinos preferidos para viajes cortos desde Argentina.
  • Sus barrios históricos, cafés tradicionales y edificios emblemáticos evocan la atmósfera del Río de la Plata de principios del siglo XX.
  • Espacios culturales, museos y calles antiguas convierten a la ciudad en un recorrido lleno de historia y arte.
  • La rambla costera y sus playas urbanas ofrecen paisajes junto al río que forman parte de la vida cotidiana local.

La ciudad de Montevideo se afianzó como uno de los lugares más elegidos para una escapada breve desde la Argentina. Su ritmo tranquilo, su arquitectura histórica y su cercanía cultural con Buenos Aires generan una experiencia que muchos visitantes describen como un viaje a otra época del Río de la Plata.

La capital uruguaya comparte con la ciudad porteña múltiples rasgos culturales: el idioma, las tradiciones gastronómicas, la pasión por el fútbol y una fuerte identidad literaria. Pese a eso, quienes la recorren suelen notar un ambiente más pausado, donde la vida urbana avanza sin el ritmo acelerado de otras grandes capitales.

Esa mezcla de historia, paisajes costeros y vida cultural hace que la ciudad resulte ideal para un viaje corto. Sus barrios más antiguos, las plazas históricas y la rambla frente al río permiten descubrir una postal urbana que muchos asocian con la Buenos Aires del pasado.

Rambla Montevideo

Cómo es la escapada uruguaya que recuerda a una Buenos Aires pasada

La escapada uruguaya que recuerda a una Buenos Aires de antaño tiene su epicentro en la Ciudad Vieja de Montevideo, un sector donde el tiempo parece haberse detenido entre calles empedradas y vestigios coloniales. Atravesar la Puerta de la Ciudadela es ingresar a un entorno que resguarda la mística de las fortificaciones del siglo XVIII, ofreciendo una atmósfera de pausa y nostalgia que permite redescubrir la arquitectura clásica. Este rincón histórico, con su ritmo pausado, conserva la esencia de las grandes ciudades del Río de la Plata tal como eran en décadas pasadas.

Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay

El alma cultural de este trayecto se respira en sus cafés tradicionales y su interesante herencia literaria, con sitios emblemáticos como el Café Brasilero que sirvieron de refugio para figuras de la talla de Juan Carlos Onetti. Recorrer la peatonal Sarandí o visitar las librerías del barrio permite conectar con el legado de Mario Benedetti e Idea Vilariño, autores que siguen moldeando la identidad de una ciudad profundamente ligada a las letras. Esta vida intelectual se fusiona con la cotidianidad, manteniendo viva una tradición de tertulias que remite a la bohemia rioplatense más pura.

Montevideo

Los hitos arquitectónicos refuerzan esa sensación de viaje al pasado, destacándose el imponente Palacio Salvo,hermano del Barolo porteño, y el histórico Teatro Solís, referente de la escena artística sudamericana. El Mercado del Puerto suma a la experiencia su combinación de parrillas tradicionales y arte callejero, recordando que en esos mismos suelos se estrenó el tango "La Cumparsita". La Plaza Independencia articula estos espacios donde la monumentalidad de principios del siglo XX convive con el orgullo por los orígenes y la identidad compartida entre ambas orillas.

Finalmente, la identidad de Montevideo se expande hacia su icónica Rambla, un balcón al río de más de veinte kilómetros que integra playas como Pocitos con el pulmón verde del Parque Rodó. Más allá de la costa, el espíritu local se manifiesta en el latir de los tambores del candombe en barrios como Sur, Palermo o Cordón, donde la cultura popular toma las calles al caer la noche.

