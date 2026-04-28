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El Gobierno de Salta le otorgó un subsidio vitalicio de $600 mil pesos al Chaqueño Palavecino: "No es mucha plata"

El renombrado folklorista fue distinguido en el marco del régimen de Reconocimiento al Mérito Artístico a través de una pensión, una decisión que causó polémica en redes sociales por el uso de fondos públicos.

El Chaqueño Palavecino fue reconocido por su trayectoria en Salta.

El Chaqueño Palavecino fue reconocido por su trayectoria en Salta.

El Gobierno de Salta le otorgó un subsidio vitalicio de $600 mil al Chaqueño Palavecino, en el marco del régimen de Reconocimiento al Mérito Artístico. Luego de cierto revuelo en redes sociales por el destino de los fondos públicos, el artista aclaró que utilizará el dinero con fines sociales, a través de su fundación. "Me parece poca plata, pero lo voy a volcar a ayudar", sostuvo.

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La medida se implementó a través del Decreto 246, publicado en el Boletín Oficial provincial con las firmas del gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore.

En los considerandos, se repasa que Palavecino cumple con los requisitos debido a que nació en Salta, es mayor de 55 años y mantiene más de 20 años arriba de los escenarios, siendo una de las figuras más reconocidas en el país.

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El Chaqueño Palavecino, una vida sobre los escenarios.

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Según el texto, fue el propio cantante quien pidió el reconocimiento. "Siempre estoy sacando de mi bolsillo, así que esto seguramente lo voy a volcar para ese lugar”, contó a Informate Salta. "Es un derecho de artista y $600 mil me parece poca plata, pero lo voy a volcar a ayudar", aseguró.

"Es un mérito que viene desde hace mucho tiempo. Yo tengo 66 años, esto es algo que se gana el artista. Se presentan papeles, como una jubilación, y tardó 11 años en salir", reveló a Gente de Salta.

Según explicó, es frecuente que reciba pedidos de ayuda y que ya venga acompañado de mercadería, asistencia a escuelas y apoyo a familias en situaciones difíciles, por lo que este ingreso permitirá reforzar esas acciones.

"Recién vengo del Chaco salteño de llevar bicicletas, ayudar en escuelas. Permanentemente me están pidiendo ayuda. Así que esto seguramente lo volcaré para ese lugar", afirmó Palavecino.

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