Así podés tener descuentos en el Mercado Central de La Plata con Cuenta DNI en abril 2026

La billetera digital agrega opciones para reducir gastos cotidianos. Los beneficios se extienden a alimentos, compras semanales y consumo diario.

El Mercado Central La Plata actualizó su lista de precios populares y sumó nuevas promociones para quienes utilicen Cuenta DNI. Además de los valores accesibles en productos frescos, almacén y limpieza, los consumidores pueden aprovechar descuentos específicos en sectores como carnicería y fiambrería.

La propuesta permite reforzar el ahorro en compras esenciales, especialmente para quienes buscan reducir gastos en alimentos. A esto se suman beneficios para jubilados y afiliados de UPCN, mientras la aplicación del Banco Provincia continúa ofreciendo promociones en otros rubros durante abril.

En el Mercado Central La Plata, quienes paguen con Cuenta DNI pueden acceder a descuentos en rubros seleccionados como carnicería y fiambrería.

En la carnicería, cortes como bife, roastbeef, bola de lomo, cuadrada o paleta cuentan con promociones para pagos realizados mediante QR, efectivo o la app. Además, la fiambrería se incorpora a beneficios especiales determinados días, ampliando las oportunidades de ahorro.

Por otra parte, los jubilados reciben un 10% de descuento en sectores específicos, mientras que afiliados a UPCN pueden obtener rebajas todos los días. El mercado también mantiene una amplia oferta de productos a precios reducidos en panificados, verduras, bebidas y artículos de limpieza, convirtiéndose en una alternativa clave para compras familiares.

cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Durante abril, la billetera digital del Banco Provincia conserva una amplia red de promociones.

De lunes a viernes, comercios de cercanía, en donde están incluidas las carnicerías, granjas y pescaderías, ofrecen 20% de descuento con un tope semanal de $5.000. Los sábados y domingos, gastronomía y tiendas Full de YPF brindan 25% de ahorro, con límite de $8.000 por semana. Además, las ferias y mercados bonaerenses mantienen un 40% de descuento diario con tope semanal de $6.000.

También continúan vigentes beneficios en librerías los lunes y martes, además de descuentos en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. En entretenimiento y marcas seleccionadas como Havanna, Grido y Lucciano's, los usuarios pueden acceder a promociones diarias con topes mensuales.